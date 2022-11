Revista Traços realiza seminário sobre invisibilidade de pessoas em situação de rua

Em parceria com a Fiocruz, revista realiza o seminário “Luz sobre as invisibilidades da população em situação de rua”, que marca o aniversário do veículo

A Revista Traços realiza, nos dias 17 e 18 de novembro, no Auditório da Fiocruz Brasília, o seminário "Luz sobre as invisibilidades da população em situação de rua – Desafios para a atuação social, autonomia, trabalho e renda". É o terceiro da revista, que comemora sete anos de existência em 2022. O evento tem como público-alvo instituições das áreas de atendimento social, estudantes e demais interessados na invisibilidade da população de rua. Durante a programação, serão debatidos temas relacionados a trabalho e renda em diferentes perspectivas sobre as ruas. Um dos participantes é o padre Júlio Lancellotti, cuja apresentação tem o tema "População em Situação de Rua, no Brasil – Estratégia para dar visibilidade a questão". Na oportunidade, será lançada ainda a edição de número 63 da Traços. Para participar do evento, basta se inscrever gratuitamente no link. O seminário é gratuito. Sobre a Traços A Revista Traços circula há seis anos difundindo informações e novidades sobre as iniciativas artísticas e culturais da cidade. O veículo tem por objetivo auxiliar a reinserção de pessoas em situação de rua e/ou extrema vulnerabilidade financeira no mercado de trabalho. A partir da venda da revista em locais de grande circulação de pessoas (como bares, restaurantes e espaços culturais), os vendedores – chamados Porta-Vozes da Cultura – conseguem superar a situação de extrema pobreza e custear gastos básicos como moradia, alimentação e saúde. Cada exemplar da revista custa R$ 10 para o cliente. O Porta-Voz da Cultura fica com R$ 7 e utiliza os outros R$ 3 para comprar um novo exemplar, criando, assim, um ciclo de geração de renda. Serviço

Seminário “Luz sobre as invisibilidades da população em situação de rua”

Data: 17 e 18 de novembro de 2022

Local: Auditório da Fiocruz Brasília – UnB campus Darcy Ribeiro, L3 Norte, Brasília-DF

Horário: das 9h às 17h em ambos os dias

Inscrições gratuitas no link

Mais informações no perfil da Traços no Instagram