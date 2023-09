Resource Center da Casa Thomas Jefferson está aberto à comunidade

Considerado como uma biblioteca do século XXI, espaço para integração digital e tecnológica tem acervo com mais de 40 mil materiais

Você já imaginou aprender num espaço criativo e dedicado a estimular a descoberta e a colaboração entre as pessoas por meio de várias experiências e recursos? O Resource Center (Centro de Recursos) das unidades da Casa Thomas Jefferson oferece aos alunos e também à comunidade, gratuitamente, essa experiência, por meio do acesso ao acervo físico e digital, com mais de 40 mil materiais de estudo como livros, revistas, ebooks, audiobooks, dissertações, filmes, documentários, e-readers, entre outros.

“Meus filhos, João Pedro e Beatriz, iniciaram os estudos graças a uma parceria entre a escola deles e a Casa Thomas Jefferson. Em um certo momento essa parceria não foi renovada, mas meus filhos continuaram a cursar inglês na Thomas. Quando nós conhecemos o Resource Center começamos a aproveitar o espaço para estudar”, revela Rony Calazans, pai de João Pedro Calazans e Beatriz Calazans. “Atualmente, meus filhos terminaram todos os cursos da Thomas, são formados, não deixam de estar lá e não deixam de fazer outros cursos e atividades no local. Esse espaço nos ajudou muito porque a Beatriz, que é a minha filha mais velha, passou em 16 vestibulares e o mais novo teve sua aprovação na faculdade ainda no segundo ano do ensino médio. É muito mais do que só aprender inglês, nossa família ama aquele espaço”, completa.

Para Rony Calazans, o Resource Center é uma extensão da sala de aula, onde cada aluno pode se aperfeiçoar com livros, filmes, informações e eventos propostos no espaço. “É de suma importância para quem quer evoluir não só no inglês, mas nas outras matérias”, relembra Calazans.

Considerado uma biblioteca do século XXI, com esse ambiente diferenciado, o Resource Center também oferece experiências singulares em uma ampla estrutura física e tecnológica que inclui o espaço maker – ambiente onde são realizadas atividades que auxiliam os estudantes no desenvolvimento de diversas ideias por meio da prototipação, criação e elaboração de projetos com foco na solução de problemas reais e na metodologia “faça você mesmo”.

“A Thomas possui um diferencial que nenhuma outra escola de inglês tem. Podemos ver o talento dos professores que promovem o ensino de novas tecnologias ao manusear uma impressora a laser. É nítido o quanto todos aprendem e se envolvem no Resource Center”, finaliza Rony Calazans.

Os conteúdos digitais são acessados nas unidades da Casa Thomas Jefferson por meio da Biblioteca Digital Sora App, da plataforma Vooks, do portal eLibraryUSA e do RC Open Resource. Um outro recurso é a Library of Things (Biblioteca das Coisas). Este acervo tem mais de 900 itens distribuídos nos Resource Centers da Thomas, entre equipamentos de tecnologia educacional (ipads, chromebooks, computadores e óculos de realidade virtual), de prototipação digital (impressora 3D, cortadora laser e cortadora plotter), dispositivos eletrônicos (microbits, Osmo, Sphero, arduino, makey-makey, entre outros), ferramentas analógicas e dezenas de outros recursos pedagógicos.

O Resource Center mantém uma programação cultural, pedagógica, gratuita e aberta ao público. Sempre com o objetivo de criar uma atmosfera imersiva para o aprendizado da língua inglesa. “Nossas bibliotecas são super modernas e abertas à comunidade. Além disso, oferecemos também orientação especializada para quem busca estudar nos Estados Unidos”, acrescenta a coordenadora da unidade, Cristina Furtado.

Conheça mais sobre as plataformas digitais do Resource Center: