Personal stylist lança o livro “Linda Por Dentro e Por Fora”

Karol Stahr ressalta que este não é um livro de regras de moda, pois o que a motivou a escrevê-lo foi compartilhar suas experiências pessoais para mulheres reais

A personal stylist e consultora de imagem Karol Stahr lançará, na próxima quinta-feira (24), o livro Linda Por Dentro e Por Fora”. O lançamento ocorre na livraria Leitura, no shopping Conjunto Nacional, a partir das 19h30.

No livro, a autora compartilha todas as experiências que têm vivenciado até o momento, auxiliando as mulheres não só a se vestir de maneira mais adequada ao seu estilo de vida, mas também permitindo que encontrem seu propósito, elevando sua autoestima e transformando seu estilo.

“Linda Por Dentro E Por Fora” está dividido em duas partes. Na primeira, conduz a leitora a caminhar nesta jornada de autoconhecimento baseada em três pilares (beleza, autoestima e propósito) para se ter um estilo autêntico. Na segunda, mostra lições práticas de estilo, organização, compras e looks – todos esses elementos, segundo a autora, são parte obrigatória da construção e manutenção de estilo.

Karol ressalta que este não é um livro de regras de moda, pois o que a motivou a escrevê-lo foi compartilhar suas experiências pessoais para mulheres reais, sem classificar suas vidas e vivências em biotipos e estilos de moda. Segundo a consultora, nesse processo de descoberta, o mais importante é “enxergar sua verdadeira imagem aos olhos de Deus”.

“A nossa história é o nosso verdadeiro consultor de imagem. É ela que define quem somos e o que vestimos”, afirma Karol Stahr.

Ficha Técnica

Formato: 16 X 23cm

Páginas: 256

Preço: R$49,90

Serviço

Lançamento: “Linda Por Dentro e Por Fora”

Quinta-feira, 24 de agosto

A partir das 19h30

Livraria Leitura – Shopping Conjunto Nacional – Setor de Diversões Norte, Brasília-DF

Editora Hagnos