Pai transforma dor em solidariedade e ajuda crianças na luta contra o câncer

Por meio de livros ilustrados, o autor retrata, de forma lúdica, a realidade das famílias que enfrentam o tratamento da doença. Ideia é distribuir 4 mil exemplares em hospitais. Veja como ajudar

Transformar a dor em solidariedade: foi isso que fizeram os pais do pequeno Daniel, a procuradora federal Thirzzia Guimarães e o autor Leonardo Câmara, após a perda do filho para o câncer. Baseados na luta contra a doença e na dor enfrentada por outras famílias, o casal criou narrativas que retratam, de forma natural e leve, o cotidiano dos pacientes através de um olhar amoroso e de muita esperança.

“Durante o tratamento do nosso filho, sentimos falta de recursos lúdicos que nos ajudassem a tratar do tema com uma criança em tenra idade e a auxiliá-lo, não apenas a compreender e a colaborar com a rotina das terapias, mas também a se reconhecer nas historinhas vividas pelos personagens infantis”, explicam os pais. “Nosso desejo era que o nosso filho não se sentisse só e que pudesse se ver nas páginas das historinhas”, acrescentam.

“A Zebrinha Zuma e o cateter – Uma História de Superação” e “Iel queria ser Herói” não são apenas livros. Fazem parte de um projeto especial que visa distribuir 4 mil unidades para crianças em tratamento em diversas instituições de todo o Brasil (hospitais e organizações de apoio), como forma de auxiliar os pacientes e suas famílias na abordagem do tema, dos seus desafios e das belezas vividas no caminho dessa jornada de amor e esperança.

Vaquinha

Para a confecção do material, foi lançada uma vaquinha virtual (plataforma vakinha) para arrecadar o valor destinado à impressão dos livrinhos que serão distribuídos para crianças em todo o país. Os interessados em obter os arquivos para impressão própria, ou para livre e gratuita distribuição em formato pdf, podem solicitar ao autor, pelo e-mail: [email protected] Para contribuir com a vaquinha, acesse https://bit.ly/3yZBdmW