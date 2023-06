Ottessa Moshfegh surpreende com um ‘whodunit’ não convencional em ‘Morte em Suas Mãos’

“Morte em Suas Mãos”, escrito por Ottessa Moshfegh, segue os caminhos inusitados pelos quais a autora é conhecida

Aos 72 anos, Vesta Gul, uma viúva solitária, encontra um bilhete misterioso na floresta próxima à sua cabana. O bilhete afirma que alguém matou Magda, mas não há corpo algum. Enquanto lida com a memória de seu falecido marido, Walter, Vesta se vê envolvida em um mistério intrigante que perturba sua rotina tranquila.

“Morte em Suas Mãos”, escrito por Ottessa Moshfegh, segue os caminhos inusitados pelos quais a autora é conhecida. Assim como em seus outros trabalhos, o livro apresenta uma narradora solitária e aborda temas complexos. No entanto, não se trata de um “whodunit” tradicional, gênero de ficção centrado em desvendar assassinatos.

A protagonista de Moshfegh tem a voz perfeita para explorar a autoconsciência dos clichês narrativos, segundo a autora. Ela busca uma estrutura flexível para abordar temas como remorso, perda, amor, morte e liberdade, desafiando as fronteiras entre ficção e literatura, arte e entretenimento.

Vesta, com o auxílio de um guia de desenvolvimento de ficção de mistério, investiga o passado de Magda. Através de sua imaginação, Magda ganha vida como uma imigrante de Belarus, trabalhando no McDonald’s e vivendo no subsolo de uma casa, protegida por um adolescente chamado Blake, mas perseguida pela mãe dele, Shirley. Será que um deles matou Magda? A realidade de Vesta e suas anotações começam a se fundir.

“Morte em Suas Mãos” não possui o mesmo humor ácido de outros livros de Moshfegh, como “Meu Ano de Descanso e Relaxamento”, mas mantém-se relevante e despertou interesse em Hollywood, embora não haja informações sobre a adaptação para o cinema. A autora, que vive na Califórnia com seu marido, também escritor, tem sido requisitada tanto por Hollywood quanto pelo mundo da moda.

O novo romance de Ottessa Moshfegh, “Morte em Suas Mãos”, oferece uma experiência literária única e desafiadora. O livro está disponível pela editora Todavia, com tradução de Bruno Cobalchini Mattos.