A arquiteta e urbanista Carla Cabral, que atua na Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1992, é a idealizadora e organizadora do livro “O Feminino na Administração Pública”, que será lançado no próximo dia 12 de abril, a partir das 18h30, no Instituto República, no Rio de Janeiro. A obra reúne artigos de 21 autoras, todas profissionais do setor público, que relatam suas experiências no enfrentamento de desafios e problemas em diversas áreas da prestação dos serviços governamentais.

“As característas femininas na Administração Pública não são exclusivas das mulheres, pois há homens que também as têm, como a capacidade de visão holística, focar sem perder a totalidade, colaboração, escuta ativa, criatividade e gerenciamento do tempo”, destaca Carla. Segundo ela, os relatos exclusivamente femininos de seu livro são uma forma de afirmação num contexto em que as mulheres ainda têm muito que lutar para conquistar espaços.

É a própria autora que pontua as disparidades da realidade brasileira. As mulheres são a maioria da população brasileira (51,5%) e do eleitorado (52,49%), mas sua representatividade no setor público ainda é baixíssima. Nos mais altos escalões do Governo Federal, os DAS 6 (Direção e Assessoramento Superior), elas são apenas 17%, enquanto chegam a 48% no nível 3. Situação semelhante à da esfera política, pois na atual Câmara dos Deputados, dos 513 eleitos, há 436 homens e só 77 mulheres.

Carla Cabral|Divulgação

“Acho que o mais importante do livro é que ele traz uma compreensão do serviço público e da questão feminina vistos por quem trabalha e faz o setor. Não se trata de uma visão externa, acadêmica, mas sim das mulheres que compartilham suas próprias experiências”, afirma Carla Cabral.

Para prefaciar a obra, ela convidou o ex-prefeito e atual vereador Cesar Maia, um homem e administrador público que, ao seu ver, teve a sensibilidade para valorizar as servidoras em suas gestões na Prefeitura do Rio. Cesar Maia escreve que o livro “constitui um recurso importante e fundamental para a sociedade civil, administrações públicas e instituições acadêmicas… para acelerar a participação igualitária das mulheres na administração pública, destacando experiências extraordinárias através do olhar feminino”.

Carla diz que os leitores irão encontrar um livro diferente a cada artigo. “São relatos de vivências que revelam o olhar de mulheres na Administração Pública, a importância das relações humanas no ambiente de trabalho e, principalmente, a realidade das cidades brasileiras e da sua população”.

Serviço:

O Feminino na Administração Pública

Argumento e Produção: Carla Cabral / Instagram @acarlacabral

Prefácio: Cesar Maia

Editora Mastermindf