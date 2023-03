Mãe conta em livro sua experiência na criação de filho artista com Síndrome de Down

Lurdinha Danezy Piantino relata a trajetória marcada de lutas, aprendizados e conquistas a partir da perspectiva de uma mãe que recebeu o diagnóstico da Síndrome de Down no parto do seu terceiro filho

Com lançamento nesta sexta (24), no restaurante Carpe Diem, do CCBB, o livro “Meu filho é um artista – Lutas, vivências e conquistas na Síndrome de Down”, de autoria da produtora cultural Lurdinha Danezy Piantino, relata a trajetória marcada de lutas, aprendizados e conquistas a partir da perspectiva de uma mãe que recebeu o diagnóstico da Síndrome de Down no parto do seu terceiro filho.

Refeita do impacto inicial da notícia, Lurdinha ousou questionar prognósticos limitantes e, além de se tornar grande incentivadora do filho, a autora passou a lutar pela inclusão das pessoas historicamente excluídas em função de suas deficiências.

A obra evidencia a barreira do preconceito da sociedade e da ignorância de muitos profissionais e convida à conscientização e superação, destacando a importância do papel da família, das políticas públicas efetivas e de pessoas que se sensibilizam pela realidade do outro.

Lucio Piantino, a inspiração deste livro, tornou-se um artista plástico renomado nacional e internacionalmente. O livro também apresenta QR Codes de acesso a alguns espetáculos e entrevistas de Lucio.

A publicação já está disponível, com o valor de pré-venda (de R$ 67 por R$ 54), neste site.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Meu filho é um artista”

Quando: 24 de março de 2023 (sexta-feira), a partir das 18h30

Local: Carpe Diem do CCBB – SCES, Trecho 2 Brasília/DF