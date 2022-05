Escritor de Brasília lança livro sobre superação

Gabriel Granjeiro lança terceiro livro e ensina como sair da média e conquistar sonhos

O CEO do Gran Cursos Online, Gabriel Granjeiro, lançou o seu terceiro livro “Viva o Improvável” no último dia 17, em uma live no seu perfil do instagram (@gabriel.granjeiro). Em 24 horas, o livro já estava em 1º lugar nos mais vendidos na categoria Educação da Amazon (versão Kindle). Aos 30 anos, ele é um dos empreendedores de maior destaque do país e figurou na lista Forbes Under 30 Brasil 2021 entre as principais jovens lideranças na categoria “Ciência e Educação”.

A obra reúne artigos escritos por ele ao longo de anos, e já lidos por mais 2 milhões de pessoas. Os textos trazem conselhos e reflexões sobre como avançar rumo a vitórias que antes pareciam impossíveis. Esse é o foco do livro: encorajar as pessoas a vencerem os obstáculos que os conduziriam a uma vida mediana.

“Ter grande sucesso profissional não é algo exatamente provável. Nem por isso a pessoa deve desanimar. A conquista de uma grande vitória na carreira é, de fato, improvável, no sentido de que não chegará para a maioria das pessoas. No entanto, a pessoa não deve desistir A cada queda, a cada fracasso, a cada término amargo, ela aprende algo novo que aumenta a probabilidade de a próxima empreitada dar certo. Essa é a mensagem que quero passar, quero que os leitores tenham coragem de viver o improvável”, explica o autor.

“Viva o Improvável” já começa fazendo a mudança que propõe: 100% das vendas serão revertidas para o Instituto O Bem Nunca Para, entidade com a missão de combater a fome infantil no mundo. Os dois livros anteriores, “Manual do Imparável” e “Disciplina Imparável”, também tiveram suas vendas destinadas à instituição.

Ainda sobre os dois livros já publicados, as obras foram destaques de vendas na plataforma Kindle, da Amazon. Com prefácio escrito pelo Multimedalhista Olímpico Gustavo Borges, o seu segundo livro, “Disciplina Imparável”, ficou em 1º lugar entre os mais vendidos da Amazon na categoria “Educação” (versão Kindle). O seu primeiro livro, “Manual do Imparável”, também ficou entre os mais vendidos e ocupou o 1º lugar nas categorias “Orientação Profissional” e “Preparação para Carreiras e Provas” (versão Kindle), conquistando também o 4º lugar na categoria “Educação”.

Neste novo livro, o prefácio é assinado por Geronimo Theml, presidente do instituto que receberá as doações provenientes da venda dos livros. Theml também é professor, coach, palestrante internacional e escritor best-seller da VEJA, com o livro “Produtividade para quem quer tempo”.

“A grande pergunta que sempre faço aos meus alunos é – se um dia vamos viver somente de histórias, de que histórias você quer viver? Ao escrever este livro, ele (Gabriel) está contribuindo fortemente com todos que queiram viver o improvável para ter uma vida fora da média”, escreveu Theml em seu texto de abertura.

O livro “Viva o Improvável” está à venda na plataforma da Amazon (versão Kindle) ou na loja social do Gran Cursos Online (versão física): https://loja.grancursosonline.com.br/