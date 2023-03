Livro dos irmãos Dardenne explica filmes, roteiros e processo criativo

O livro é o terceiro volume de um projeto literário que inclui uma parte ensaística e outra dedicada a seus roteiros

Atração na livraria da Cinemateca Francesa,Au Dos De Nos Images III (Por Trás de Nossas Imagens) virou leitura de cabeceira de cinéfilos e estudantes afoitos por entender o realismo – expresso na tela em forma de contos morais – de seus autores, o realizador belga Luc Dardenne, de 68 anos, e seu irmão mais velho, Jean-Pierre, de 71.

O livro é o terceiro volume de um projeto literário que inclui uma parte ensaística e outra dedicada a seus roteiros, que os ganhadores de duas Palmas de Ouro de Cannes – a primeira por Rosetta, em 1999, e a segunda por A Criança, em 2005 – iniciaram em 2008, continuaram em 2015 e completaram (só parcialmente) no fim de 2022. Luc assina cada volume sozinho, pois é o responsável por textos curtinhos, parecidos com diários de filmagem, em torno de seu processo criativo.

Não por acaso, o título dessa trilogia em papel pode ser traduzido como No Verso de Nossas Imagens. Esse terceiro e mais recente volume inclui anotações sobre o filme mais recente deles, Tori e Lokita, ganhador do Prix du 75ème na última edição de Cannes, em maio do ano passado.

“A própria Bélgica não abre todo o seu circuito pra exibir a gente. No sul do país, por exemplo, a gente não chega. Nossa indústria ainda é algo artesanal, adapta-se ao pouco dinheiro que a gente consegue com fundos. Mas é importante dizer que alguns desses fundos, da Comissão Regional de Cultura belga, só passaram a existir depois de Rosetta. A gente filma com um orçamento de cerca de € 5 milhões, e dependemos de festivais, como Cannes, onde nossa história se fez, para que o mundo olhe pra gente”, disse Luc ao Estadão, num encontro em Paris, durante o 25º Rendez-Vous Avec Le Cinéma Français, fórum anual de promoção de longas-metragens europeus.

Sempre ao lado dele, Jean-Pierre completava as reflexões do irmão mais novo. “As limitações nos levaram a extrair cinema da realidade, daí filmarmos com luz natural, com equipe enxuta, deixando que o enquadramento encontre a verdade de que precisamos.”

OUTROS FILMES

Além de filmar, os dois produzem, e muito, filmes próprios e de outras vozes autorais, como Patricia Mazuy, com quem trabalharam no ano passado no cultuado Boliche Saturno, exibido na Mostra de São Paulo e que concorreu ao Leopardo de Ouro em Locarno. A produtora deles, Les Films du Fleuve, virou grife e está debruçada hoje sobre um ambicioso projeto de animação pilotado pelo ganhador do Oscar Michel Hazanavicius (de O Artista) chamado La Plus Précieuse Des Marchandises, baseado na prosa de Jean-Claude Grumberg sobre a 2ª Guerra.

“Nossa ideia é favorecer a diversidade do cinema europeu e enriquecer os olhares do mundo com um cinema avesso a rótulos, dedicado a entender as inquietudes da condição humana”, define Luc, que escreve sobre detalhes bem corriqueiros do comportamento de suas atrizes e de seus atores (a recorrência de chiclete nos sets, por exemplo), em Au Dos De Nos Images III.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ADJETIVAÇÃO

Em suas páginas, estão os scripts que escreveu com o irmão, como O Garoto da Bicicleta (Grande Prêmio do Júri em Cannes, em 2011). “Aprendi a apreciar quando falam que nós dirigimos ‘contos morais’, pois esse é um rótulo novo, ainda não desgastado pela mídia, para algo secular, que é a preocupação com a condição social e com situações que façam da submissão, seja econômica ou religiosa, um cabresto, uma forma de controle. A preocupação que meu irmão e eu temos ao contar histórias é não estilizar, de forma alguma, para fugir do risco da adjetivação “

Há um adjetivo, contudo, do qual Tori et Lokita, o longa mais recente deles, não pode fugir: áspero. Leveza nunca foi a homilia da dupla, mas o recente O Jovem Ahmed – que rendeu a eles o Prêmio de Melhor Direção em Cannes, em 2019 – ou Dois Dias, Uma Noite – pelo qual Marion Cotillard recebeu uma indicação ao Oscar, em 2015 – eram mais arejados, abertos a conciliações.

NOVO FILME

Mas o novo filme deles – acerca do modo como a Europa lida com imigrantes – não dá licença alguma à esperança. É uma narrativa de precisão cirúrgica, tensa em seu compacto espaço de tela – 1h28 que passam redondinhos.

Seu novo exercício autoral é uma radiografia da desumanidade que circunda os estrangeiros egressos da África em solo belga, sob o fantasma do racismo e da exclusão. É um longa pontuado de amargura sobre um casal de irmãos – a adolescente Lokita, encarnada por Joely Mbundu, e um guri, vivido por Pablo Schils – que se aproxima de contraventores para conseguir os meios (leiam-se € 11 mil) para custear seus documentos e ficar em terras belgas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Cumplicidade é a palavra essencial a essa história, que só foi viável depois de muitas repetições com os dois. Joely é uma estrela nata, mas Pablo tinha dificuldades de se soltar”, explica Luc. “Repetimos muitas vezes, com ambos, sozinhos, até que o elenco adulto entrou e deu nova camada de sentido, e de perigo, à trama.”

“Foi um trabalho meticuloso, até que os dois se desembaraçassem”, conta Jean-Pierre. “O ponto central era que eles observassem o mundo e a si mesmos. É como a gente faz. É o que a gente convida os espectadores a fazerem.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.