Livro conta a história do Ilê Asé Ódé Fún Mi Layó

Evidenciar a riqueza cultural dos terreiros de candomblé potencializa a beleza da diversidade brasileira e corrobora para o necessário combate ao racismo religioso. No Distrito Federal, a tradição de terreiro é tema do projeto ÓDÉ IGBÓ Cultura e Resistência, que será lançado na próxima sexta-feira (16), às 17h, na casa de candomblé Ilê Asé Ódé Fún Mi Layó, em Sobradinho II.

Idealizado por Randal Andrade, o projeto consiste na promoção cultural do Ilê Axé Ódé Fún Mi Layó por meio do livro ÓDÉ IGBÓ Cultura e Resistência, que narra a trajetória da casa de candomblé através de relatos do Babalorixá Ódé Igbó (Tadeu de Oxóssi) e de membros da casa. “É um trabalho que vai contar a história de resistência do Ilê, como foi o início, em Sobradinho e até os dias de hoje”, conta Andrade.

Com ilustrações da artista Carmen San Thiago e diversos registros fotográficos, o livro reconta a história de momentos importantes e revela as manifestações culturais do terreiro, em quase três décadas de existência.

Além da publicação, o projeto integra cantigas de candomblé, produzidas por Cacai Nunes/Acervo Origens, já disponíveis nas plataformas digitais Spotify e YouTube. A sequência, executada pelo corpo musical do terreiro, tem início com saudação aos Orixás e reza para o Rei Oxóssi, guardião da casa. Em seguida, são apresentadas nove cantigas de Sassanha, cantos às folhas sagradas entoados para extrair a energia vital das plantas.

O Ilê Asé Ódé Fún Mi Layó disponibilizará, gratuitamente, exemplares do livro durante o lançamento do projeto. A publicação virtual está prevista para o primeiro semestre de 2023. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).