Livro ambientado no Norte do Brasil narra aventura eletrizante e discute dramas da região

“Pulp à Brasiliana”, lançamento de Yvis Tomazini, destaca descaso com a Floresta Amazônica e os povos indígenas

Até onde uma escritora iria para encontrar inspiração? Em Pulp à Brasiliana, novo livro de Yvis Tomazini, Sabrina Barlavento é famosa e premiada no circuito literário, mas segue assombrada por uma crítica negativa a respeito de seu trabalho. Desesperada para encontrar uma boa história, a autora aceita a proposta inusitada e até mesmo perigosa de Rafael Perso, um vigarista envolvido com o narcotráfico, para se aventurar em um cemitério nazista abandonado.

Um thriller instigante com pitadas de romance, recheado de trapaças e curiosidades históricas. Estes são os pilares de Pulp à Brasiliana, que trazem para o cenário nacional uma trama de tirar o fôlego que também aborda temas como o descaso com a Floresta Amazônica e o tratamento indigno dado aos povos indígenas.

“Se algo tão extraordinário era desconhecido pela grande maioria, imaginava o que a floresta guardava sob si. A

Amazônia talvez fosse realmente o próprio tesouro e feri-la à procura de algo que estivesse por trás de

seu escudo de mistério, seria como apagar o arco-íris em busca do pote de ouro.”

(Pulp à Brasiliana, p. 494)

Ambientado principalmente na Amazônia, o autor usa suas referências de viagens ao local para criar uma experiência de leitura única. De maneira quase cinematográfica, o leitor acompanha cenas que lembram o dinamismo de Steven Spielberg e diálogos que remetem ao estilo característico de Luis Fernando Veríssimo.

Ao mostrar os bastidores do processo de um escritor, o livro representa com maestria todos aqueles que possuem a necessidade ardente de chacoalhar a vida para encontrar inspiração e alcançar seus objetivos. Cheio de nostalgia e referências aos clássicos de aventura, os amantes de cultura pop vão se apaixonar por esta dupla improvável de protagonistas.

O lançamento do livro e as aventuras pessoais de Yvis pela Amazônia também resultaram em um documentário que terá episódios publicados semanalmente no canal do YouTube do autor. A obra audiovisual apresenta informações sobre a floresta, em especial a região de Laranjal do Jari, e dos povos de vivem nela em uma narrativa que reúne elementos lúdicos e artísticos.