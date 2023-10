Livro aborda números sobre discriminação racial no Brasil

A obra, realizada em parceria com a editora Jandaíra, traz análises aprofundadas sobre a persistência das desigualdades raciais no país

O Núcleo de Estudos Raciais da instituição de ensino superior e pesquisa Insper lança, no próximo dia 27, o livro “Números da Discriminação Racial: Desenvolvimento Humano, Equidade e Políticas Públicas”. A obra, realizada em parceria com a editora Jandaíra, traz análises aprofundadas sobre a persistência das desigualdades raciais no Brasil, além de apontar a urgência de avançarmos ainda mais na construção de políticas públicas mais efetivas.

O livro também fornece ao leitor uma visão geral da fronteira da literatura empírica voltada para estimar discriminação e disparidades raciais. A publicação parte da perspectiva de que discutir a discriminação racial no Brasil é fundamental para a compreensão da identidade nacional e, com esse ponto de partida, visa estimular o debate público por meio de análises de indicadores de renda, educação, saúde, violência e representação política, todos sob uma perspectiva econômica.

“Nossa intenção é apresentar um ponto de vista técnico, embasado nos estudos da ciência econômica, sobre como a discriminação racial opera e perpetua desigualdades no Brasil, sendo, portanto, uma visão complementar às análises históricas e sociológicas a respeito do tema”, declara Alysson Portella, pesquisador e organizador do livro. “A obra convida todos nós a repensar o atual modelo de políticas públicas no Brasil, se nosso objetivo for verdadeiramente construir uma sociedade mais inclusiva”, comenta o pesquisador e coordenador do Insper Michel França.

O evento de lançamento ocorre no dia 27 de outubro, a partir das 18h, na sede do Insper, em São Paulo-SP. O encontro reunirá os autores e organizadores do livro, que será vendido a R$ 75.

Serviço

Livro “Números da Discriminação Racial: Desenvolvimento Humano, Equidade e Políticas Públicas”

Lançamento: 27 de outubro de 2023, às 18h

Na sede do Insper – Rua Uberabinha, s/n – Vila Olímpia, São Paulo-SP

Editora: Jandaíra (https://editorajandaira.com.br/)

Preço: R$ 75