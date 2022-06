Leandro Karnal: “inovar é necessidade para sobrevivência”, defende escritor

O escritor esteve em Brasília, na última terça (21), para uma palestra na abertura do Innova Summit 2022

Maria Augusta Coelho

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias CEUB)

Panta rei é a palavra de ordem para a nova era. A expressão em grego, utilizada por Heráclito, traz a noção de transitoriedade e mudança, de que todas as coisas estão em constante movimento, de que tudo flui. Sob esse argumento, o historiador e professor Leandro Karnal defendeu que inovar é ação fundamental para sobrevivência. Ele esteve em Brasília, na última terça (21), para uma palestra na abertura do Innova Summit 2022. Relações Humanas na nova era foi o tema abordado pelo escritor.

Para ele, não há mais como escapar das mudanças que o novo mundo imprimiu. O contexto das novas tecnologias e mesmo a pandemia trouxe uma nova perspectiva para o ser humano. Ele entende que não há como não pensar em inovação para que possa figurar nesse novo mundo.

Ele defende que é necessário sair da zona de conforto e buscar novas formas de se reinventar, criar novos hábitos e superar as próprias dificuldades. “Os desafios internos levam a alcançar o sucesso tão almejado, já que o cérebro humano é apto a repetições e tem a tendência a se acomodar a situações que já conhece”.

Relações humanas

Karnal acrescentou que a forma de lidar com as redes sociais tem aspectos positivos e outros que elevam o risco. Para ele, os excessos tanto das redes, quanto dos eletrônicos podem gerar impacto negativo nas relações, principalmente, nas famílias como no simples “sentar-se à mesa.”

O professor destacou a importância de se estar consciente – evitar dispersões, viver o momento presente, aproveitar cada instante e tirar o máximo de proveito e aprendizado de cada oportunidade, de cada situação..

O Innova Summit 2022 é realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. A entrada é gratuita e o público tem acesso a todas as áreas do evento.