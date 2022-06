Jornalista lança livro de “mergulho no autoconhecimento”

“Você não existe: uma obra inspirada pelo universo” terá lançamento oficial no próximo dia 5, no CCBB

Você não existe. Essa afirmação pode ser controversa e polêmica para muitos, mas é o que defende a autora Juliana Moura em seu livro “Você não existe: uma obra inspirada pelo universo”. A obra será lançada no dia 5 de julho, às 19h30, no restaurante Carpe Diem do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Através de um mergulho no autoconhecimento, Juliana Moura apresenta um novo paradigma entre a dimensão espiritual e física onde é questionado o que é real. Os cinco sentidos físicos são dignos de confiança? Qual é o verdadeiro sentido da existência? Como ocorre o processo de criação da realidade física?

Capa do livro a ser lançado em julho. Arte: Divulgação

Através de mensagens divinas, a autora serve apenas como instrumento: o propósito é trazer à tona a verdade para aqueles que já estão prontos. “O que vivemos é uma ilusão, a realidade como concebemos é um simulador de experiências e vivências a fim de promover a consciência e o crescimento espiritual”, destaca.

A evolução ocorre com a quebra de paradigmas. “Estamos num momento crucial que marcará a história da humanidade, estamos num período de transição consciência”, afirma a autora. A dualidade, característica primordial da realidade física, existe apenas para que o processo de aprendizagem espiritual ocorra, assim o ser humano consegue distinguir por exemplo, alegria e tristeza. Mas nosso destino é seguir rumo ao absoluto, onde tudo simplesmente é pleno amor.

“A pobreza e a dor alheia sempre me incomodaram e eu nunca consegui entender a razão de tanta desigualdade e injustiça neste mundo que é tão rico e abundante”, conta a autora, que tem a pretensão de colaborar para a criação de um mundo onde haja mais amor e harmonia. Que o livro inspire cada leitor a promover as mudanças necessárias, para que juntos possamos construir uma realidade mais justa e feliz, onde prevaleça valores como lealdade, bondade, honestidade etc.

Juliana Moura estudou sobre a alma e essência humana, concluiu uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal (aborda além da mente e corpo, a alma), ampliou a sua bagagem de conhecimentos com vários cursos no exterior para possibilitar compreender a dinâmica que existe entre o mundo oculto e a matéria.

Sobre a autora

Juliana Moura é jornalista, terapeuta voluntária, pós-graduada em Psicologia Transpessoal, formada em Relações Públicas. No livro, Juliana compartilha seus momentos de mergulho no autoconhecimento para um novo despertar onde foi possível compreender a origem da realidade e a criação da matéria, e ainda apresenta, de forma clara e objetiva, que vivemos numa plataforma de aprendizagem cujo objetivo principal é a evolução espiritual do ser humano. Além disso, compartilha momentos de dor e desafios onde a fé e a esperança foram decisivas para a sua recuperação plena.

Juliana Moura. Foto: Divulgação

SERVIÇO

Lançamento do livro “Você não existe: uma obra inspirada pelo universo”

5 de julho, às 19h30

Restaurante Carpe Diem, no Centro Cultural Banco do Brasil