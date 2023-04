Jornalista lança livro com reflexões sobre polarização e governo Bolsonaro

A obra reúne artigos de Viveiros publicados de 2018 a 2022 em jornais brasileiros e de outros países

Matheus Tupina

São Paulo – SP

O jornalista e escritor Ricardo Viveiros lança no próximo dia 27 o livro “Memórias de um Tempo Obscuro”, apresentando sua perspectiva sobre o processo de crise política no país, além da consequente eleição e a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A obra reúne artigos de Viveiros publicados de 2018 a 2022 em jornais brasileiros e de outros países, como Argentina, Colômbia, Portugal e Estados Unidos. Os textos analisam o processo eleitoral que levou Bolsonaro ao Planalto, o comportamento do mandatário durante a pandemia do coronavírus e os escândalos e declarações antidemocráticas do período.

Viveiros diz que buscava mostrar a necessidade de reflexão sobre todos os fatos, em contraposição a algumas versões falsas. Ele ressalta a importância de manter a história viva, impedindo o esquecimento da realidade.

“Quando as pessoas relembram, ou as novas gerações conhecem o que aconteceu, repensam e descobrem as verdadeiras razões. E surge a importância de não permitir que certas adversidades aconteçam de novo”, afirma o jornalista.

Para além dos textos publicados em periódicos brasileiros, há os disponíveis em jornais internacionais, sobre os quais Viveiros diz ter mostrado ao leitor estrangeiro o que estava acontecendo no país. Segundo ele, o mundo olhava a situação política nacional com apreensão.

“O leitor vai perceber que uma parte da população foi vítima de dissonância cognitiva, adeptos do neonazismo saíram das sombras e muitos brasileiros se perderam ao acreditar nas fake news massificadas à exaustão.”

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme o jornalista, inaugura um período de esforços para o alívio das tensões políticas, sem esquecer da necessidade de investigação e responsabilização dos que causaram danos à sociedade.

“Cada um de nós pode acreditar em novos tempos com a responsabilidade de não se deixar iludir. Apoiar quando cabível, criticar quando necessário”, afirma Viveiros.

José de Souza Martins, livre-docente em sociologia pela USP (Universidade de São Paulo), assina o prefácio do livro. Ele ressalta a criticidade dos artigos do jornalista e levanta a facilidade do autor de articular temas difíceis com didatismo.

“Viveiros desabafa, expõe seu desconforto com o estapafúrdio, o ilógico, o descabido, o que não chega a lugar nenhum. Traduz em certas palavras e em sequência correta o desdizer que diz e revela episódios da nossa perdição, dos nossos silêncios”, escreve o sociólogo.

Ricardo Viveiros já atuou em diversos veículos de imprensa no país e no exterior, tanto em jornais impressos quanto em rádio e TV. É autor de 50 livros em diferentes gêneros e lecionou em cursos de graduação e pós-graduação, além de proferir palestras sobre sua atuação jornalística.

O livro será lançado no dia 27, às 19h, no Museu da Casa Brasileira (avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705), na zona oeste de São Paulo, onde haverá sessão de autógrafos.

MEMÓRIAS DE UM TEMPO OBSCURO

Preço R$ 49,90

Autor Ricardo Viveiros

Editora Contexto