JBr Literatura #001 – Entrevista com MS Fayes

O JBr Literatura desta semana entrevista a escritora Brasiliense MS Fayes

Com vinte e oito livros lançados no mercado brasileiro, à escritora brasiliense Marta Fagundes que assina com o pseudônimo MS Faies acredita que um pseudônimo diferente possa atrair o público. “Porque sempre falei que ninguém leria um romance escrito por Marta Fagundes…Com tantos livros de Nora Roberts, JK Rowling, CS Lewis, Linda Howard… Nada melhor do que um MS Fayes, misterioso e diferente” nos relata a escritora.

Nascida em Brasília e mãe dois filhos adolescentes, nossa entrevistada de hoje com 43 anos é formada em Letras Português e Fisioterapia. Embora elas não tenham nada a ver uma com a outra, acabam se complementando na minha vida da escritora de alguma forma. A imersão na literatura a fez aposentar o seu estetoscópio e passou a dedicar o seu tempo em escrever.

Além de trabalhar como Copywriter em uma empresa de marketing, atua também como revisora e tradutora de romances, e nesse meio-tempo, ele organiza o seu dia dando um jeito de escrever seus próprios livros.

A sua carreira teve início em 2013, e de lá pra cá já são 28 livros lançados, dentro de 3 editoras nacionais, além de romances independentes lançados na Amazon.

Se considera uma escrito e leitora bem eclética, gosta de escrever sobre tudo, mas tem uma queda por Young Adult (com personagens mais jovens) e New Adult, ou seja livros mais maduros. Seja contemporâneo, de época, fantasia ou distopia, a nossa entrevistada amanmesmo é criar roteiros recheados de romance, mas com algum ensinamento através das minhas palavras.

Nesta entrevista, MS Fayes nos conta sobre a sua nova obra no prelo, Castelo de Sombras. Como não poderia fugir a regra, a obra é um Young, cujos personagens ainda estão no ensino médio, e aborda temas como depressão, bullying, relacionamento abusivo, suicídio … mas também traz a luz de esperança, superação, amizade e amor. O lançamento oficial será pela Editora The Gift Box, previsto para o dia 26 de fevereiro e ele já se encontra no catálago da editora em pré-venda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Meus livros são leves. Não escrevo erótico, mas os livros mais adultos são sensuais. Costumo dizer que sou escritora de romances florzinha. Adoro mesclar comédia romântica, uma pitada de drama, mais um pouco de emoção e voilá…”

Adolescentes, roqueiros, advogados, condes e piratas, fuzileiros e atletas, artistas de cinema… Todos são personagens criados em cenários e enredos que têm como meta dar um momento de entretenimento ao leitor.

Ficou curioso, assista a entrevista com a escritora MS Fayes