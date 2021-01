Guia para alcançar a felicidade a dois

PUBLICIDADE

O amor é o sentimento mais poderoso e a base de todas as relações. Mas por que é tão difícil viver de maneira harmoniosa a dois na maior parte das vezes? A resposta está no livro O Tratado do Amor (Luz da Serra Editora), da escritora e professora Aline Schulz. A obra desvenda mentiras e armadilhas comuns a muitos casais, e que conduzem milhares para o mesmo desfecho. Para se ter uma ideia, no Brasil, um a cada três casamentos termina em separação, segundo o IBGE. Com a pandemia, inclusive, o número de divórcios voltou a subir, ainda conforme o Instituto.

Por outro lado, milhares de parceiros mantêm a união, mas com aquele sentimento de insatisfação e insegurança. Aline Schulz explica que as situações recorrentes criam um sentimento de desânimo que paralisa e dificulta a tomada de decisões. Entretanto, “prevenir-se, fugir ou fingir que está tudo bem não são boas escolhas”, salienta. A autora parte do princípio de que, quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Por isso, sempre é tempo de resgatar a felicidade do início do relacionamento.

Com experiência de mais de 15 anos em desenvolvimento pessoal, a autora, também mestre em Educação, apresenta na obra ferramentas capazes de promover a comunicação eficiente entre os casais. De maneira prática, ela traz um plano de ação de 21 dias para recuperar uma relação. São dicas para que o leitor consiga tomar uma decisão coerente, sem se deixar levar pelo momento.

Sempre tenha em mente, ao se deparar com alguma situação que te desestabilize, que ela é reflexo de algo. O que vemos não é a origem, mas é preciso encontrá-la para dar um basta nas consequências negativas. Propor-se a amar, a arriscar, a se expor, a se reve­lar é estar vivo, aberto a viver! (O Tratado do Amor, p. 303)

Para encontrar o equilíbrio – primeiro consigo mesmo e depois com o outro –, o livro apresenta, ainda, várias práticas meditativas, algumas inclusive com uma versão em áudio, acessíveis via QR Code. Tudo para que o leitor consiga ser feliz no amor e, no caso de quem já se separou, encontrar paz interior e se preparar para um relacionamento futuro.

Ficha técnica

Título: O Tratado do Amor

Autor: Aline Schulz

Editora: Luz da Serra Editora

ISBN: 978-65-88484-06-7

Páginas: 312

Formato: 16x23cm

Preço: R$ 69,90

Links de venda: Luz da Serra e Amazon

Sinopse: a autora desvenda erros e armadilhas que a maioria dos casais comete e depois vai mostrando, a cada capítulo, como não cair nesses erros. Isso inclui conhecer a si mesmo e entender a influência de vidas passadas, Acordos Espirituais e Astrologia sobre os relacionamentos. Por fim, ela apresenta uma ferramenta que pode ser utilizada para promover a comunicação eficiente dentro da relação e um plano de ação de 21 dias para recuperar uma relação ou, se isso não der certo, ter a certeza de que tentou tudo que estava a seu alcance e que a relação pode ter chegado ao fim.

Sobre a autora: Aline Schulz é escritora, professora, palestrante. É licenciada e bacharela em Educação Física, com Pós-Graduação em Supervisão Escolar e Mestrado em Educação. Há mais de 15 anos vem ajudando pessoas a mudarem o rumo de sua vida através de conhecimentos profundos e métodos ensinados de forma simples, prática e objetiva. Acredita na força do amor e que o conhecimento certo liberta e une pessoas. Se propôs a revelar e esclarecer mentiras e armadilhas que interferem diretamente na felicidade a dois. É autora de três publicações: Acordos Espirituais, Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais e Mapa da Riqueza. Possui mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. É criadora do Método Acordos Espirituais, Mapa Astral Método Solares e Método Mapa da Riqueza.

Redes sociais: @alineschulz | Aline Elisângela Schulz