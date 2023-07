Grupo Seu Estrelo lança dois livros

Obras são ‘O Teatro do grupo Seu Estrelo’ e a 2ª edição de ‘O Mito do Calango Voador e Outras histórias do Cerrado’

Nas páginas que seguem, a vida pulsa”, relata Luiz Antonio Simas, quem prefacia a primeira obra escrita por Tico Magalhães, mestre do grupo candango.

Um Teatro de Terreiro: o Fuá de Seu Estrelo — uma verdadeira celebração das invenções criativas dessa fonte inesgotável de cultura que é o Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro — acontece entre 30/07 e 05/08, a partir das 16h, no Centro Tradicional de Invenção Cultural, sede do grupo e fundamental ponto de cultura de Brasília.

O evento, que figura como um desses marcos extraordinários no calendário das artes candangas, anuncia o lançamento de um box, intitulado O Teatro e a Mitologia Cerratense de Seu Estrelo, com dois livros escritos e ilustrados por Tico Magalhães, capitão da trupe — O Teatro de Seu Estrelo e a reedição de O Mito do Calango Voador e Outras histórias do Cerrado.

Realizado com apoio da Fundação Palmares e do Ministério da Cultura, o encontro de entrada livre inclui em sua extensa programação de uma semana grandes referências da cultura brasileira como Maciel Salú, Mestre Aguinaldo, Daiara Tukano e Ialorixá Mãe Baiana de Oyá. Muita música, aulas-espetáculo, rodas de conversa e a estreia da obra teatral A 6ª roda — O Portão do Qualquerer — luzem a proposta multicultural do festejo de uma literatura candangueira que propõe a decolonização da imaginação, buscando povoar de novos seres o imaginário popular brasileiro.

Serviço:

Um Teatro de Terreiro: o Fuá de Seu Estrelo — Semana de Festa no Terreiro de Seu Estrelo

Data: de 30 de julho a 05 de agosto

Local: Centro Tradicional de Invenção Cultural – SES 813, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 72.010-120

Entrada livre, sujeita a lotação

Horários: 30/07 | 16h; 01, 02, 03 e 04/08 | 20h; 05/08 |18h

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: https://www.instagram.com/seuestrelo/