Grupo de mulheres Elas+ lança livro de uma das integrantes

Flor de Mandacaru é o livro de Maurise Gaspar, que, aos 71 anos, realiza o sonho de ser escritora pelo projeto Caixa dos Sonhos, do Elas+

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, quarta-feira, o grupo de mulheres Elas+ vai realizar o evento de lançamento do livro Flor de Mandacaru, da poetisa estreante aos 71 anos, Maurise Gaspar. A obra reúne mais de 50 poesias criadas por Maurise, que contam, entre outras coisas, sobre sua própria vida ao longo de mais de sete décadas. A autora, que é natural de Fortaleza, Ceará, vive em São Paulo, com a família. Ela é uma das quase 400 integrantes do grupo Elas+, fundado pela produtora Eloia Moreira. O evento será às 18h30, no Restaurante e Empório Villa Vita, que fica na CLS 213, Bloco A, Loja 13, e a participação é gratuita. A poetisa estará no evento, autografando os exemplares, disponíveis para venda.

O livro foi escrito com a ajuda de Bruna Pio, que também faz parte do grupo. A autora gravou as poesias em áudio, e Bruna transcrevia, assim a publicação foi concluída ainda em 2022, e será lançada oficialmente nesta quarta-feira. A capa do livro é de Duda Crisóstomo, artista plástica também integrante do Elas+. A edição do livro é da Editora Conquista.

Caixa dos Sonhos

A publicação do livro foi financiada pelo projeto Caixa dos Sonhos, que é um dos mecanismos que apoio às integrantes do grupo Elas+, e foi criado por Eloia Moreira, produtora e fundadora do grupo. O projeto consiste em um financiamento rotativo de projetos das integrantes. A cada semestre, uma das integrantes é eleita para ser contemplada, e recebe, além do financiamento, apoio logístico e administrativo para colocar em prática a sua ideia.

“A Caixa dos Sonhos é uma das formas que temos de nos ajudarmos, umas às outras. Quando uma mulher consegue desenvolver autonomia financeira, ela não gera apenas renda monetária, porque muitas vezes esse dinheiro significa a sua liberdade integral, como mulher, significa a possibilidade de crescer e agregar mais mulheres, e esse processo é muito dinâmico, e tem resultados rápidos na vida de uma mulher”, explica Eloia.

Piquenique

No domingo, 12, o grupo vai se reunir no Parque da Cidade para um encontro que tem como temas principais a autonomia feminina por meio de iniciativas de empreendedorismo, e a importância de redes de apoio estruturadas entre mulheres. O encontro será realizado no Estacionamento 9 do parque, na Praça das Fontes, e também tem participação gratuita.

“Surgimos há poucos anos oficialmente, como Elas+, e hoje somos quase 400 mulheres ativas no grupo. Isso é um sinal muito evidente do quanto nós mulheres precisamos de espaços de apoio emocional, social, e que também nos possibilita o fortalecimento mútuo das iniciativas profissionais que cada uma de nós tem”, acrescenta Eloia.

SERVIÇO

Lançamento do livro ‘Flor de Mandacaru‘

Dia 8/3, quarta, às 18h30

Restaurante e Empório Villa Vita, (CLS 213, Bloco A, Loja 13)

Entrada gratuita

Piquenique Elas +

Dia 12/3, domingo, de 9h às 12h

Parque da Cidade – Estacionamento 9, Praça das Fontes

Participação gratuita