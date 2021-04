Clube de Leitura Flyve promove títulos de autores brasileiros contemporâneos

Os escritores dos livros escolhidos no Clube de Leitura Flyve são de diversas casas editoriais

O cenário de 2020 não seria nada animador para o mercado editorial brasileiro. Os anos anteriores já desenhavam o caos que seria neste segmento com o surgimento de um novo personagem em escala mundial o coronavírus que trazia situações dramáticas com o fechamento de muitas livrarias em todo o país.

A crise no mercado editorial brasileiro parecia não ter solução em curto prazo e o que se viu foi justamente o contrário. O confinamento fez que muitos brasileiros buscassem nos livros uma alternativa de espantar a solidão. O que vimos foi o hábito pela leitura durante o confinamento e com isto, escritores e editores reconquistaram um mercado adormecido e em crise. Nesta onda dos novos leitores, grupos no Wattpad e editoras de médio porte se posicionaram neste mercado com a criação de clubes de leitura.

Nesta onda a casa editorial Flyve lança o seu Clube de Leitura que segundo os seus idealizadores tem a finalidade de promover a leitura de autores nacionais contemporâneos de diversos gêneros ficcionais, como romances, contos, crônicas e poesias. O clube foi idealizado pelo autor e advogado Adam Mattos em parceria com a editora Flyve. A editora não apenas dá seu nome ao projeto, mas ela oferece todo o suporte com a divulgação e se compromete a fornecer livros para sorteios internos com os leitores. Os interessados podem entrar no grupo do aplicativo Telegram que já está aberto ao público.

A primeira obra a ser lida será o livro “O Corvo Negro” do escritor e editor Lucas de Lucca que nos concede está entrevista explicando o projeto. A participação é completamente gratuita.

Ouça a entrevista completa

Os livros e autores confirmados para o primeiro ciclo de leitura são

Alma em pedaços – Adam Mattos

Prímulas em meio à guerra – Laura Assis

Sussurros de uma paixão – Jéssica Malvestuto

O Corvo negro – Lucas de Lucca

Killian, Robert Killian – Eduardo Alves

O rinoceronte Frederico- Hugo Luminato

A Irmandade dos sem futuro – Nia França

A outra parte de mim – Suzane Gomes

Os primeiros acordes da canção fatal – Gabriel C Rodriguez e Alfredo R R Sousa

A espada de Balder – Isabella Olive

Alma mecânica- Caroline Defanti

A lenda de Hagen – Tiago Amorim

Estranho – Bruno Godoi

Quem quiser participar só precisa acessar esse link para o grupo do Telegram do Clube de Leitura da Flyve. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados.

Trilogia das Plumas: O Corvo Negro – Editora: Flyve

Lucas de Lucca

Sinopse

Ukel mora na capital do reino de Gor, em um mundo fantástico repleto de magia, monstros e sangue, mas ele é apenas uma criança. Com o fim da Guerra Arcana, a cidade onde vive recebe refugiados do norte e sua vida muda ao conhecer Merienir, uma elfa de cabelos prateados, e Farem, um órfão fanfarrão de Gor O Corvo Negro mostra a escalada de Ukel em sua vingança e no mundo do crime, se tornando o mais famoso e temido corvo, um caçador de recompensas. Traição, sangue e malícia guiam o caminho do jovem em uma trilogia empolgante onde o protagonista é um egoísta sem redenção.

Site: https://www.editoraflyve.com/

Instagram: https://www.instagram.com/editoraflyve/

JBr Literatura recomenda

ZÉ VENÂNCIO, UMA HISTÓRIA ESCRITA À BALA – Independente

Jotta Andrade



Josias José de Andrade, vulgo Jotta Andrade, nascido na cidade de Panelas – Pernambuco é professor de história, pesquisador, escritor e cofundador do Movimento Cultural Panelense Paideia, onde desenvolve ações culturais de resgate.

Apesar de ser uma pequena cidade do interior pernambucano, Panelas “de Miranda” (como é mais conhecida por causa do sobrenome da família fundadora) acumula vários recortes históricos que agitaram o estado de Pernambuco e por que não dizer, à história do Brasil, podemos exemplificar com a mais famosa delas, à Guerra dos Cabanos (1832-1836).

Muitos são os filhos ilustres de Panelas que contribuíram para o historicismo brasileiro em muitos campos, no campo das lutas políticas podemos destacar o sargento do exército, ativista político e deputado federal de esquerda Gregório Lourenço Bezerra (PCB) ou simplesmente Gregório Bezerra, que nasceu em Panelas no dia 13 de março de 1900.

Nas artes cênicas podemos destacar Maria Diva Lucena de Mendonça Pacheco, mais conhecida como Diva Pacheco, foi uma atriz, nascida em Panelas no dia 02 de março de 1940, filha do criador do espetáculo da Paixão de Cristo em Fazenda Nova, Epaminondas Mendonça (ex-prefeito de Panelas – 1928-1930). Na música temos Brito Lucena, Walter Silva de Panelas e o Internacionalmente conhecido Oliveira de Panelas. Nesse panteão temos a figura confusa, mas intensa de José Bezerra da Silva ou simplesmente “ZÉ VENÂNCIO”, que ao longo dessa humilde obra, você caro leitor, ficará conhecendo, um homem que escreveu sua história, literalmente, à bala!