Felipe Neto prepara livro sobre jornada do ódio e experiências pessoais após eleições

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O influenciador e empresário Felipe Neto anunciou por meio das redes sociais que vai lançar ainda em 2024 um livro e um Clube do Livro, pela Companhia das Letras.

Segundo o próprio youtuber, o livro se trata da jornada do ódio, tanto o que se espalhou pelo Brasil durante as eleições presidenciais e “chegou à presidência, destruiu e matou centenas de milhares de pessoas e tentou me perseguir e arruinar minha imagem”, quanto o ódio interno que todos podem sentir.

A ideia dele com a obra é mostrar maneiras de enfrentar e de vencer esse mal, revelando segredos e bastidores do que ele chama de “guerra midiática que quase ninguém soube”, além das experiências pelas quais passou e que mexeram com seu psicológico.

Já o Clube do Livro Felipe Neto será um projeto gratuito e independente e dedicado a todos que já são leitores ou desejam se tornar.

“Eu quero dar o melhor de mim para que a gente consiga levar mais literatura para dentro da casa de vocês e para que a gente possa ler juntos muitas obras, incluindo a que eu vou lançar”, disse Neto em vídeo.