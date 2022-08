Feira Pan-Amazônica do Livro contará com o Senado Federal

A Livraria do Senado separou cerca de 100 títulos de seu catálogo para o evento

O Senado Federal estará presente na 25ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, a ser realizada entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro de 2022, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. A Livraria do Senado separou cerca de 100 títulos de seu catálogo para o evento, que inclui desde publicações sobre legislações diversas a obras clássicas relacionadas à História do Brasil, lançadas pelo seu Conselho Editorial. Todos os livros serão vendidos a preço de custo.

Entre as obras disponíveis no estande da Casa, estarão os recentes lançamentos da Livraria do Senado, como “A Politização nas Ruas: Projetos de Brasil e ação política nos tempos de regências”, de Marcello Basile; “Para além da Ilicitude: o cotidiano de pessoas comuns a partir de documentos da Inquisição portuguesa”, de Ronaldo Manoel Silva; e “Vozes do Brasil: a Linguagem Política na Independência”, organizado por Heloisa Starling e Marcela Telles Elian de Lima. As três obras fazem parte da celebração do Bicentenário da Independência do Brasil.

Outros destaques são os oito livros da série “Escritoras do Brasil” e os cindo da coleção “Em Miúdos”. A primeira busca divulgar o trabalho intelectual das escritoras brasileiras de escassa ou nenhuma presença nos cânones literários, valorizando, assim, as atividades, a produção e o pensamento da mulher na construção da história do Brasil. Também visa preencher uma enorme lacuna na produção editorial no que se refere à publicação de autoras brasileiras, continuamente esquecidas pela divulgação e estudos literários.

Já os livros da coleção “Em Miúdos” trazem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei Maria da Penha de forma divertida e com linguagem informal. Por meio de diálogos simples, o jovem leitor aprende sobre diversos temas de interesse do cidadão brasileiro: Estado, economia, cultura, política, educação, saúde etc.

O público que comparecer ao estande também poderá adquirir dezenas de livros de legislação editados pelo Senado Federal.

O evento

A 25ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é a maior iniciativa literária da Região Norte. O evento marca o retorno do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia após dois anos em funcionamento exclusivo como Hospital de Campanha no atendimento a pacientes com coronavírus. Em 2022, os homenageados da feira serão a cantora, compositora e poeta, Dona Onete, e o escritor, jornalista e roteirista, Edyr Augusto Proença. A visitação ocorrerá das 9h às 21h, com entrada franca.

SERVIÇO

Senado Federal na 25ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Data: 27 de agosto a 4 de setembro de 2022

Local: Hangar Convenções e Feiras da Amazônia (Av. Doutor Freitas, Marco)

Horário: das 9h às 21h

Entrada franca

Site da Livraria do Senado: http://livraria.senado.leg.br

Perfil da Livraria do Senado no Instagram: http://www.instagram.com/livrariadosenado