Ex-feiticeira Joana Prado Belfort deixa cair a máscara em seu novo livro

“A Casa da Mãe Joana”, da editora Ases da Literatura, já está disponível para a compra em todas as plataformas digitais

O primeiro livro é como o primeiro filho! É uma jornada difícil, extenuante e saturada de dúvidas e desafios. A escritora Joana Prado escreveu uma obra interessante e provocadora, com sabor de autobiografia, temperada com suas vivências como mulher poderosa e como educadora arguta. O livro é metaforicamente uma “casa da mãe Joana”, um ambiente onde o humor, as lágrimas e a coragem estão presentes.

‘A Casa da Mãe Joana’ é um livro saturado de experiências particulares, um espaço emocional, onde o leitor pode entrar sem pedir licença e sentar no lugar que quiser e do jeito mais confortável que desejar.

Apesar desse despojamento, dá para sentir nas entrelinhas que Joana quer instigar as mulheres de todas as idades, incluindo adolescentes, encorajando-as a serem fortes, resilientes, altruístas, capazes, acima de tudo, de namorar a própria vida antes de namorar alguém.

Foto/Reprodução

Sobre a autora

Empresária, ex-modelo, esposa do lutador Vitor Belfort, cristã e mãe de três, Joana Prado Belfort vem se tornando a cada dia mais uma voz que conversa com as mulheres que abraçaram a vida em família e a criação próxima aos filhos.

Por ser um ex-símbolo sexual na juventude, sua transformação pela fé e amadurecimento tem feito com que sua comunicação com as mulheres de sua geração seja direta e muito bem recebida. Em seu livro, prefaciado pelo renomado autor Augusto Cury, tem atraído a atenção de milhares de leitoras. Um convite pelos corredores da intimidade da família Belfort, com seus erros, sonhos e aprendizados.