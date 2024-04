Escritora Roseana Murray é atacada por três pitbulls; estado é grave

FERNANDA TALARICO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A escritora Roseana Murray, 73, foi atacada por três cachorros da raça pitbull no começo da manhã desta sexta-feira (5), em Saquarema, no Rio.

O estado de saúde é grave. A informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria de Estado de Saúde do RJ.

Ela teve graves ferimentos na cabeça e nos braços. Murray foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

A escritora teria sido atacada por animais de um vizinho. O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema.

O dono dos cachorros prestou depoimento na delegacia e as investigações estão em andamento para apurar os fatos. A informação é da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

QUEM É ROSEANA MURRAY

Nascida em 1950, no Rio, Murray é formada em Literatura Francesa pela Aliança Francesa. Ela iniciou sua carreira na década de 1980, quando começou a escrever poesias para crianças.

A escritora tem cerca de cem livros publicados e recebeu diversos prêmios. Entre eles: Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).