Escritora de Brasília é uma das coautoras de Best Seller que conta a história de superação de mulheres emponderadas

Por meio de uma linguagem objetiva e leve, a autora aborda o recomeço a partir do “acidente” que lhe trouxe de volta à vida

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a escritora Quelem Rodrigues receberá convidados para noite de autógrafos do livro As Donas da P*** Toda. A obra foi incluída na lista dos Beste Seller do país e narra a história de 34 mulheres inspiradoras e emponderadas. O lançamento será às 19h, desta quinta-feira (10), no Ernesto Café, da 115 Sul.

Quelem Rodrigues é a única representante de Brasília na coletânea, coordenada por Juliana Serafim. Em seu capítulo, “Um salto para a vida”, a servidora pública e analista de comportamental narra um momento delicado de sua vida, ainda considerado tabu pela sociedade: o suicídio.

Por meio de uma linguagem objetiva e leve, a autora aborda o recomeço a partir do “acidente” que lhe trouxe de volta à vida. Como na metamorfose kafkiana, Quelem narra seu processo de transformação e de superação, dando luz a um problema de saúde, pouco debatido e, por vezes, ignorado.

Publicado pela Editora Literare Books International, “As Donas da P** Toda” reúne mulheres de diversos segmentos – psicólogas, advogadas, empresárias, professoras, etc. – de todo o Brasil. Em comum, as batalhas vencidas ao longo da vida: seja dentro de casa, no campo profissional e nas realizações pessoais.

O que torna uma mulher empoderada e protagonista de sua própria trajetória? Essa é uma das respostas que a coletânea “As Donas da P** Toda” ajuda a construir, a partir das histórias de força e de superação de 34 mulheres inspiradoras. Na última semana, o trabalho entrou na lista dos livros mais vendidos do Brasil e, de acordo com a PUBLISHNEWS, ocupa o terceiro lugar entre as obras de Não Ficção e a décima posição no Ranking Geral de vendas.

Em Brasília, os livros podem ser adquiridos diretamente com a autora, por meio do telefone (61) 98305-4644 ou pelo perfil @quelemrodrogues_coaching nas redes sociais, pelo valor de R$ 58,90.