Escritora Brasiliense marca presença na 1ª edição do FiliGram

Lella Malta leva seu projeto ‘Escreva, garota!’ ao Festival Internacional Literário de Gramado, que acontece de 2 a 11 de setembro

A escritora brasiliense, Lella Malta, é uma das personalidades que marcam presença no Festival Internacional Literário de Gramado (FiliGram), que realiza este ano a sua primeira edição. O evento acontece de 2 a 11 de setembro e a participação de Malta está confirmada para o segundo dia do evento, no dia 3. A escritora vai levar ao festival, além dos seus livros, também o projeto ‘Escreva, garota!’, um clube de apoio, engajamento e capacitação para escritoras.

O ‘Escreva, garota!’ é um projeto que tem em sua essência o incentivo e orientação para mulheres que escrevem, e conta com participantes de cinco países. Alguns grandes nomes da literatura já passaram por lá, como Aline Bei, Carla Madeira e Socorro Acioli. Essas mulheres se encontram virtualmente para debater teoria literária, técnicas de escrita criativa, segredos da autopublicação e o marketing literário. O clube exclusivo oferece vários benefícios e promove uma troca estimulante e produtiva entre suas integrantes.

A mentora do projeto promove o empoderamento de mulheres por meio da escrita e se mostra empolgada com a representatividade feminina no FiliGram. “Gramado, que já tem fama com seu festival de cinema, agora também estende o tapete vermelho para a Literatura. E, mais uma vez, as autoras que pertencem ao ‘Escreva, garota!’ estarão em um grande evento literário brasileiro. É a escrita de mulheres ganhando voz, espaço, o Brasil. É a escrita de mulheres reinventando o mundo. Mais do que isso: é também a escrita independente se fazendo presente no mercado literário”, declara.

O festival contará com debates, feira de vendas, sessão de autógrafos, palestras, oficinas e arte. A participação de Lella Malta com o ‘Escreva, garota!’ no FiliGram dá uma importante visibilidade à escrita feminina, que cada vez mais tem conquistado o seu lugar nesse mercado. Este ano, o grupo de assinantes do clube de escritoras ganhou espaço para lançar suas obras em um estande na Bienal do Livro de São Paulo, que aconteceu em julho. A escritora e preparadora literária que tem quatro livros publicados (dois deles traduzidos para o inglês e espanhol), acredita que escrever é marcar lugar na existência e no mundo e tem trabalhado para deixar a sua marca e ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo.

Festival Internacional Literário de Gramado (FiliGram)

Evento Gratuito

Local: Complexo do Lago Joaquina Rita Bier, Gramado (RS)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 02 a 11 de setembro

Instagram: @filigram.oficial