Escritora brasiliense lança livro voltado para a organização interior feminina

A obra “Mulher Organizada”, que é focada no desenvolvimento pessoal de mulheres, será lançada no dia 18 de maio

Cuidar dos filhos, ter vida social, uma alimentação adequada e ainda trabalhar. Dar conta de tudo não é nada fácil, principalmente para mulheres, que acabam se sobrecarregando ainda mais com as atividades do lar. Pensando nisso, a escritora brasiliense Pri Machado lança seu livro “Mulher organizada por dentro e por fora” no próximo dia 18, às 19h, na Livraria da Travessa, no Casa Park.

O objetivo do livro Mulher organizada é fazer as leitoras se enxergarem. Além disso, Priscila ensina a aprender a se ouvir, viver seus próprios sonhos e parar de dizer que não tem tempo. Priscila fala também sobre a organização da vida, das emoções, do trabalho e a da alma. Por último e não menos importante, a autora ensina sobre coragem e auto aceitação.

“O foco do meu livro é a organização interior, a organização das emoções. Pois a partir do momento em que as emoções estão estruturadas, a gente consegue criar uma rotina com o que realmente importa, sem perder energia com aquilo que não é essencial”, comenta a autora.

Foto/Reprodução

Além da sua obra, Priscila oferece mentoria para grupo de mulheres que vivem esgotadas e desejam construir uma outra relação com seu tempo, cuidar de suas prioridades e viver da forma como sempre quiseram.

Sobre a autora

Priscila Machado é escritora e autora do livro “Mulher organizada”. É formada em marketing e atualmente atua como diretora de planejamento e processos na Agência Sala!, além de dirigir o Clube da Pri, projeto que ajuda mulheres a terem uma vida mais leve e com significado.

A escritora é casada, mãe de dois filhos e há mais de 20 anos dedica sua vida a ajudar pessoas a encontrarem o seu propósito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lançamento oficial – Mulher organizada por dentro e por fora

Dia: quarta-feira, 18 de maio

Horário: 19h

Onde: Livraria Travessa – Casa Park

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Site da autora: https://clubedapri.com.br/