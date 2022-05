“É Tempo de Namoro”, casal que faz sucesso no Instagram lança E-Book sobre relacionamento

Ele é empresário. Ela está finalizando a faculdade de medicina. Já no Instagram, eles são @osdemasi, um perfil criado há 1 ano e meio que conta com 235 mil seguidores

Rafa e Carol Demasi, os Demasi, como são conhecidos nas redes sociais, falam de cotidiano e de relacionamento, mais especificamente, do amor no dia a dia. O sucesso com os seguidores, que eles chamam de demasiados, é tão grande que o casal decidiu lançar um livro virtual com dicas de relacionamento de maneira leve e divertida para aqueles que buscam viver um relacionamento com propósito. “A ideia é fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam, que nos seguem”, conta Rafael.

O E-Book “É Tempo de Namoro” foi produzido pelo casal, que está nas redes sociais sendo inspiração para muita gente, e que aborda o assunto de maneira leve e divertida, tanto para jovens, quanto adultos. “Todo mundo, de alguma maneira, sonha em encontrar o par perfeito, mas nem sempre sabem onde encontrar, o que observar, quais conversas são importantes, como várias outras dúvidas”, esclarece Carol.

No livro, foram pontuadas dicas valiosas sobre essa fase tão importante do relacionamento: o namoro, também para os solteiros que desejam viver esse momento. Um guia para aumentar as chances do casal ter um match, e fazer com que a relação avance para um futuro casamento.

É Tempo de Namoro é um livro de fácil leitura, linguagem simples, com tópicos que vão sendo explicados de acordo com experiências e vivências dos Demasi, de como encontrar sua cara metade, cuidar dela, como se comportar melhor para fazer o relacionamento dar certo, ter um casamento mais divertido, resgatando o bom humor e o lado lúdico do dia a dia, deixando de lado a severidade que muitas vezes, contamina a felicidade a dois.

O livro já está sendo vendido por R$16,90 pelo insta do casal, @osdemasi ou pelo link: https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/e-tempo-de-namoro/U70403691Q.