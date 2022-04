Dia Mundial do Livro: 14 obras que estão na mesa de cabeceira de empreendedores de sucesso

De obras sobre educação não violenta para crianças à histórias sobre o império russo, saiba quais as obras que estão nas mãos dos líderes de grandes empresas

O Dia Mundial do Livro é celebrado em 23 de abril, data escolhida pela Organização das Nações Unidas para Educação – Unesco, para incentivar a leitura e homenagear grandes nomes da literatura, como os escritores Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega e William Shakespeare. O hábito, que atravessa séculos, segue servindo de inspiração para muitos, inclusive para empreendedores, que contam quais obras estão lendo:

Temas relacionados à educação infantil são as obras procuradas pela CEO da rede SPA Express, Luciana Piquet, no momento. “Com uma filha de dois anos, estou numa fase de entender e aprender sobre este universo. ‘Educação não violenta’ e o ‘Cérebro da Criança’ foram minhas últimas leituras”, conta aos risos. Já o CEO da rede de lavanderias self-service, Lavô, Angelo Max Donaton, vem se entretendo com o livro ‘Operação Cavalo de Tróia’ de J.J. Benítez. “A obra tem uma trama incrível de ficção científica”, valoriza o empresário que também é fã da saga ‘Game of Thrones’, de George R.R. Martin.

O motivo pelo qual algumas pessoas chegam ao sucesso e outras não, faz parte da narrativa do livro Dar e Receber, de Adam Grant, obra recomendada pelo fundador da OdontoCompany, maior rede de clínicas de odontologia do mundo, Paulo Zahr. O empreendedor também indica, para quem procura histórias baseadas em fatos reais, a obra de Janet Skeslien Charles, A biblioteca de Paris.

‘Os Románov 1613-1918’, de Simon Sebag Montefiore, que conta a história de como uma família transformou um principado arruinado pela guerra em um dos maiores impérios do mundo, é a obra que Renato Ticoulat, presidente da Limpeza com Zelo, está lendo no momento. “Recomendo a leitura deste título. Uma história fascinante que pode trazer bons frutos para o empreendedorismo”, explica.

Outra indicação de leitura é o ‘Seja Foda!’, de Caio Carneiro, indicado pelo CEO da Sofá Novo de Novo, Eduardo Tafa. “Com foco em mudar o mindset, o conteúdo te mostra que é possível encontrar equilíbrio e sucesso em todas as áreas da vida”, explica. Para quem gosta de finanças, a dica é do Co-CEO e Co-Founder da Park Education, rede de educação bilíngue, criatividade e soft skills, Eduardo Pacheco. “Do autor, Benjamin Graham, ‘O Investidor Inteligente’ é o melhor livro de investimentos que já li. Warren Buffett tem razão”, ressalta.

A dica de Gare Marques, sócio-fundador da Mais1 Café, rede de cafés especiais, é o livro ‘Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas’, de Dale Carnegie. “Eu acredito que ele é transformador para uma evolução na forma de enxergar relacionamentos interpessoais e a forma de tratarmos situações e pessoas”, explica. Já o Wanderson Leite, CEO da Prospecta Obras, aposta em uma leitura da sua adolescência como dica literária. O livro ‘Por quem os sinos dobram’, de Ernest Hemingway, “é um livro que já tive contato algumas vezes, sempre retomando a leitura, porque o enredo apresentado te leva a muitas reflexões sobre a vida”, conta.

O título ‘As 16 leis do sucesso’, de Napoleon Hill, é a leitura de Fritz Paixão, CEO da CleanNew. “A obra reúne as 16 poderosas lições que são base de toda filosofia, essencial para a nossa vida”, completa. E o executivo Cândido Espinheira, CEO da Yes! Cosmetics, marca de cosméticos que está se renovando ao tornar o portfólio 100% vegano, a leitura da vez é ‘O almanaque de Naval Ravikant: Um guia para a riqueza e a felicidade’. O autor é um dos primeiros investidores da Uber e do Twitter.

A obra indicada pelo Celso Fortes, CEO e fundador da Açougue Vegano, primeira rede de franquias de restaurantes veganos do Brasil, é ‘Essencialismo’, de Greg Mckeown. “Este livro me ajudou a identificar e orientar minhas decisões, principalmente identificar o que realmente importa”, declara. E, para Rafael Ramos, diretor de marketing e sócio-fundador da Casa de Bolos, a maior rede e pioneira no segmento de bolos caseiros, a indicação é clássica. “A Bíblia Sagrada é o primeiro livro que tive contato e me serve de guia, com base em princípios e valores que utilizo tanto nos negócios como no meu dia a dia”, afirma o executivo.