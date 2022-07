Dia do Amigo: veja livros infantojuvenis que celebram a amizade

Obras infantojuvenis contam histórias que mostram a importância de ter

amigos

Sentimento puro, baseado em afeição mútua, companheirismo, camaradagem, simpatia, que ampara, fortalece, alegra, inspira, acolhe… tanta coisa cabe dentro da amizade que todo mundo deveria experimentar! Livre de amarras, não depende de gênero, idade, dinheiro, classe social, nível cultural e

interesses para florescer; faz bem para a mente, alma e coração. Então, que tal aproveitar o mês de julho em que se comemora o Dia do Amigo (20) para presentear crianças e adolescentes com livros que falam de amizade? Ou ler para os pequenos histórias que abordam esse vínculo afetivo tão importante? A Saíra (@sairaeditorial) pode te ajudar com oito títulos:

Infantojuvenis

Maria e as doze flores

Autora: Amara Hartmann / Ilustradora: Maria Carvalho

Valor: R$ 33,00

Imagine uma menininha que, ao passar por um pavilhão de hospital psiquiátrico cheio de pacientes, sente muito receio de se aproximar das pessoas presentes ali. É isso que se conta neste livro, por meio da história de Maria, que ficava na creche do Hospital Psiquiátrico do Juquery, onde sua mãe, Dora, trabalhava. Uma delicada e tocante narrativa repleta de descobertas importantes.

A festa inventada de Luara

Autora: Maura Dias / Ilustradora: Luciana Romão

Valor: R$ 37,00

Nós temos uma incrível capacidade de imaginar. Inventamos mundos de fantasia e ficção, com dragões, magia, extraterrestres e som se propagando no vácuo. Por que será tão difícil inventar um mundo em que qualquer pessoa seja livre para ser aquilo que é? Neste livro, Luara faz um delicado convite para imaginarmos um mundo diverso e cooperativo como naturalmente ele deveria ser, onde cada amigo tem um encanto especial.

Brinquedos trocados

Autora: Sueli Lemos / Ilustradora: Samantha Vanz

Valor: R$ 38,00

O mundo já mudou bastante, mas ainda existe gente que acha que brincar com boneca, panelinha e de princesa é coisa só de menina, enquanto brincar com soldadinho, carrinho e bola é coisa só de menino. Na realidade, essa separação não é verdadeira: meninas e meninos brincam com o que quiserem.

Nesse livro, a proposta é justamente a de recriar a realidade em que ainda vivemos, imaginando como seria se amigos brincassem livremente com brinquedos trocados.

O elefante e o urubu

Autor: Mauro Pereira Alvim / Ilustradora: Michelle Duarte

Valor: R$ 35,00

História de uma amizade entre um elefante, Danilo, e um urubu, Urubuvelho, criaturas que se cruzam pelos caminhos e aprendem a aprender um com o outro. De um lado e de outro, e sempre em um envoltório de ternura e doçura, os amigos se mostram e se entregam a uma aproximação que permite, a ambos, descobrir melhor o companheiro.

Será o Benedito!

Autor: Mário de Andrade / Ilustrador: Pedro Nathan

Valor: R$ 42,00

À primeira vista, a história destaca-se pela simplicidade, pela modéstia do olhar curioso e sincero diante do “outro” e pela delicadeza de uma amizade que floresce a partir das diferenças. O livro, originalmente publicado em 1939, relata o encontro entre dois personagens aparentemente opostos: um homem branco da cidade, passando as férias em uma fazenda, e um garoto negro, filho de trabalhadores dessa propriedade rural. Apesar da inquietação inicial, não demora até que se aproximem e dali façam brotar uma camaradagem bastante especial.

Espicha, a lagartixa, e os cabelos de Isabela

Autor: Dill Magno / Ilustrador: Cesar Augusto

Valor: R$ 39,00

Espicha é uma lagartixa. Sempre pendurada, sempre querendo comer uma mosca. Até aí, quem mora no Brasil já conhece essa história. Mas com Espicha foi diferente. Ela, que estava acostumada a cair, um dia caiu num lugar que, de tão fofo, dava vontade de morar. Mal sabia Espicha que aquela fofura toda

eram os cabelos de Isabela. E é aqui que começa esta outra história…

O invisível de Marcos e Anamaria

Autora: Anamaria Pereira Moreira / Ilustradora: Mariane Moser Bach

Valor: R$ 33,00

Marcos, um menino cego de nascença, por não enxergar as pessoas, aprendeu a tocar com carinho as coisas e, mesmo sem ver, sentia melhor que o resto do mundo. Anamaria, uma linda menina, por ele se afeiçoou e se punha no trajeto de Marcos em suas caminhadas matutinas, mas ele não a olhava. Marcos, de não ver, quase não era visto. Anamaria não poderia mesmo ser vista. Foi aí que o invisível de cada um se tornou a força de se sentir e o fantástico aconteceu!

Juvenil

A velha história do peixinho que morreu afogado

Texto: Marilia Pirillo / Ilustrações: Guazzelli

Valor: R$ 52,00

“Quem sabe nadar não se afoga. Parece evidente, não é? Foi isso que sempre achei, até o dia em que li este livro. Um homem, um peixinho, uma amizade… O que foi que aconteceu? Por quê? A história, contada de um jeito tão suave e bonito, me fez sentir uma emoção muito grande, mas não fiquei triste.

Fiquei muito, muito pensativa…” (Monica Stahel)