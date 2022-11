Crianças escrevem livro sobre como transformar o mundo

Estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental I criaram suas próprias histórias e escreveram um livro como parte do projeto “Fazendo História”

Escrever uma história é imaginar e criar personagens, enredos e situações que não necessariamente são realidade, mas dialogam com ela. Durante todo esse ano, mais de 500 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I do Colégio Objetivo DF escreveram suas próprias histórias inspirados pelo tema “Como transformar o mundo”. Cada criação resultou em um livro manuscrito desenvolvido pelos estudantes como parte do projeto “Fazendo História”. O projeto existe há três anos e quase dois mil alunos já participaram e escreveram suas histórias.

Definido em sala de aula em conjunto com os professores, o tema despertou nos alunos um olhar para o futuro e como gostariam que ele fosse. A aluna Ana Beatriz Quirino, do 5º ano, da unidade Guará, falou ” O projeto me empolga mais a ler e a escrever porque minha maior diversão é ler histórias. Mudar o mundo com boas ações faz toda a diferença. Minhas ações para um mundo melhor são sempre para recriar, economizar e pensar no melhor para as pessoas”.

Ao todo, os livros contam com 16 páginas, sendo sete textos e seis ilustrações, além da biografia feita por cada aluno. O projeto “Fazendo História” existe desde 2019 e tem como objetivo despertar o interesse pela leitura e pelo mundo fantástico da fantasia que a produção textual proporciona, além de estimular a escrita. Mesmo durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, as atividades não pararam e os livros foram desenvolvidos totalmente de forma on-line.

“O livro ocupa um papel importante na vida do leitor e do escritor. As crianças aprendem facilmente a gostar dos livros, basta oferecer-lhes boas condições para isto. Escrever livros se torna prazeroso, não há nada mais inspirador do que ver materializado todo o conhecimento adquirido pelo aluno em sala de aula. Incentivar os alunos a não apenas escrever, mas publicar seus próprios livros oferece a eles uma oportunidade única de aprender, crescer e explorar os limites do seu próprio potencial”, comenta Priscilla Mazzetti, assessora pedagógica da Educação Infantil e Fundamental I.

Manhã de autógrafos

Como todo bom escritor, os alunos terão uma manhã de lançamento e autógrafos dos livros. A cerimônia será realizada de forma simultânea em todas as unidades (Águas Claras I, Águas Claras II, Asa Norte, Ceilândia, Guará, Jardim Botânico, Samambaia, Vicente Pires e Taguatinga Norte), a partir das 9h. Poderão participar do evento toda a comunidade escolar envolvida com os alunos e também os familiares, que estarão presentes para acompanhar os filhos.

Os professores das unidades que participaram do processo criativo do projeto e que acompanharam os estudantes desde o início até a confecção dos livros serão os responsáveis pela abertura do evento. Todos os alunos receberão uma caneta especial, com a qual poderão assinar os seus livros no dia.

Serviço

Lançamento do livro “Como transformar o mundo” – projeto Fazendo História

Data: sábado, 26 de novembro

Onde: todas as unidades do Colégio Objetivo DF – Águas Claras I, Águas Claras II, Asa Norte, Ceilândia, Guará, Jardim Botânico, Samambaia, Vicente Pires e Taguatinga Norte