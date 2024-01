Cinco livros sobre o universo do Carnaval

O Carnaval 2024 já vai começar e a Pallas Editora separou cinco de seus livros que versam sobre o universo mágico da folia para você ler

O Carnaval 2024 já vai começar e a Pallas Editora separou cinco de seus livros que versam sobre o universo mágico da folia para você ler, entre um bloquinho perto de casa e o desfile da sua escola de samba do coração. Tem biografia, infantojuvenis, romance e até um livro ilustrado para todas as idades. Espia só:

1. “A LUA TRISTE DESCAMBA” (2023) – O romance de Nei Lopes que destrincha as memórias do subúrbio carioca e o surgimento das primeiras escolas de samba está nas livrarias em nova edição, de novembro passado. O livro rebobina um tempo alinhavado por outras gírias e expressões, com as paisagens interioranas e chácaras que deram lugar a prédios. A música risca a narrativa, com rodas de choro, ranchos que se transformaram em escolas de samba e a aura mítica da eterna Praça Onze.

2. “A ROSA E O POETA DO MORRO” (2023) – Escrito por Janaína de Figueiredo e ilustrado por Paulica dos Santos, o livro infantojuvenil usa “As rosas não falam” como fio condutor da narrativa sobre a vida prosaica de Cartola e Dona Zica, duas celebridades brasileiras. O samba foi gravado num elepê de Beth Carvalho em 1976 e reza a lenda que a inspiração do poeta veio de uma conversa com a companheira depois de verem as mudas, plantadas havia poucos dias, se abrirem no jardim da casinha deles, no Morro da Mangueira.

3. “O ADEUS DO MARUJO” (2022) – Escrito e ilustrado por Flávia Bomfim, o livro narra uma versão poética da vida e obra de João Cândido (1880-1969), o legendário Almirante Negro, personagem que liderou a Revolta da Chibata em novembro de 1910, nos portos cariocas. A sua luta de marinheiro negro e pobre que viajou o mundo antes de comprar briga por mais respeito e melhores condições de trabalho para a categoria servirá de enredo para a escola Paraíso do Tuiuti no Carnaval 2024.

4. “MARTINHO DA VILA: REFLEXOS NO ESPELHO” (2018) – Essa biografia foi acalentada por mais de 30 anos pela autora Helena Theodoro, que se jogou em pesquisas para reconstituir os passos de Martinho da Vila como artista e intelectual e conviveu bastante com ele. O livro é conduzido pelas profundas reflexões inerentes às escolhas pessoais e musicais do pai da Mart’nália, um personagem que tem uma trajetória rica em sabedoria, cultura, vitórias e resistência, em seus 85 anos de vida e 55 como sambista.

5. “OS IBEJIS E O CARNAVAL” (2009) – Neste livro infantojuvenil, a escritora Helena Theodoro desfia histórias do Carnaval do Rio de Janeiro para os seus netinhos, Neinho e Lalá. Ilustrado com capricho por Luciana Justiniani Hees, o livro vem com um glossário para ajudar os pequenos leitores a se aprofundar mais na origem dessa festa pagã brasileira, que sempre fala muito dos Orixás. Helena foi uma das professoras do curso obrigatório que prepara os jurados às avaliações nos desfiles da Sapucaí.