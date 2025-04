“Cerrado em Cores” destaca flores atrativas para beija-flores e celebra a biodiversidade do bioma brasileiro

Com 750 páginas ricamente ilustradas, o fotógrafo e botânico Marcelo Kuhlmann lança Cerrado em Cores: Flores Atrativas para Beija-Flores, uma obra inédita que celebra as relações ecológicas entre flores nativas e beija-flores do segundo maior bioma da América do Sul. O livro é fruto de mais de dez anos de pesquisa e documentação em campo, e convida o leitor a enxergar o Cerrado sob um novo olhar: o da beleza, da ciência e da urgência da conservação.

Organizado de forma didática, o livro apresenta centenas de espécies de flores agrupadas por cores e períodos de floração, além de retratar todas as espécies de beija-flores que ocorrem no Cerrado brasileiro. O objetivo é evidenciar como essa interação entre fauna e flora — construída ao longo de milhões de anos — é fundamental para a perpetuação da biodiversidade.

Marcelo Kuhlmann é biólogo, mestre e doutor em Botânica pela Universidade de Brasília (UnB), e há mais de duas décadas se dedica ao estudo da flora e da fauna do Cerrado. Nascido em Brasília, no coração do bioma, ele é autor de diversas publicações ilustradas sobre o tema, como a coleção Frutos Atrativos do Cerrado. Ao unir ciência e arte, Kuhlmann busca não só registrar espécies, mas também sensibilizar o público e despertar o olhar para a importância da conservação das espécies nativas.

A publicação foi viabilizada por meio de financiamento coletivo e lançada pela editora independente do autor, a BIOM Field Guides. Com acabamento especial, capa dura e impressão em cores, a obra reúne fotografias impressionantes que destacam a beleza singular do Cerrado e reforçam a necessidade de proteger um dos biomas mais ameaçados do planeta.

“O processo de produção foi longo e exigente, desde as expedições até a organização final do material. A publicação de livros como este depende não só de dedicação científica, mas também de apoio coletivo para sair do papel”, explica Kuhlmann, que considera o livro um presente para os apaixonados pela natureza e um legado para futuras gerações.

Mais do que um livro de botânica, Cerrado em Cores é uma homenagem visual e científica a um ecossistema que ainda luta por reconhecimento e preservação.