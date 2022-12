“Borde poesia pelas ruas da cidade”

A novidade desta 2°edição é o design do livro que remete a um álbum antigo de memórias preciosas e a sua versão bilíngue

No dia 15 de dezembro, a poeta e multiartista negra, Karla Calasans, lança a 2°edição do seu livro “Nas Bordaduras de Um Botão”. A obra é composta por 21 poemas e 44 telas feitas com botão. A sua escritura mergulha na metáfora dos botões para falar dos nossos afetos humanos mais íntimos e profundos. Seus versos produzem imagens e uma certa musicalidade ao longo de sua leitura, gerando assim a sensação de que as palavras ganham vida como se estivéssemos diante de uma grande tela de cinema, embalada por uma trilha sonora única e peculiar de nossas memórias. Os temas presentes em seus poemas são: os encontros consigo e com os outros, as alegrias que nos lançam para a vida, as tristezas como oportunidades para ressignificarmos os caminhos, as ausências como espaços para novos achados, os amores que nos constituem, as memórias que nos conectam à ancestralidade e tantas outras metáforas da vida que os botões podem representar em meio a esses bordados feitos com palavras e imagens.

Essa obra, que teve a sua 1°edição lançada em 2014, vem colecionando, ao longo desses anos, a participação em Festivais e Feiras nacionais e internacionais. Vem também propondo diversos outros desdobramentos artísticos no fazer criativo da artista. Os poemas já se transformaram em telas, em músicas, em oficinas, em videopoemas, em bordados e, mais recentemente (abril de 2022), no espetáculo teatral Botões na Rua, com apresentações em Brasília e pelo país, já que, além de poeta, Karla Calasans também é atriz e diretora de criação da Cia Abrigo Santo.

A novidade desta 2°edição é o design do livro que remete a um álbum antigo de memórias preciosas e a sua versão bilíngue (Português e Español) com o título: En Las Bordaduras de un Botón. Essa tradução foi cuidadosamente feita pela professora de Língua Espanhola Vanessa Villardi. Desse modo, essa 2° edição há de proporcionar novos espaços de conexão entre tempos, línguas, lugares e países. Mais uma possibilidade criativa e afetiva de bordar poesia pelas ruas da cidade. Esse projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).

Foto: Divulgação

Serviço:

· Data: 15 de dezembro de 2022

· Local: Na Biblioteca Pública do Guará (Casa da Cultura) – Guará II QE 25, ao lado da Feira do Guará. No Sarau Cada Caminho um Poema

· Horário: das 17h30 às 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

· Entrada Gratuita

· Livro publicado pela editora Pergunta Fixar