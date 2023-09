Biografia desvenda vida e obra de Pixinguinha

‘Proezas de Pixinguinha’ mostra relação com amigos, parcerias, versatilidade e a originalidade de um dos maiores nomes da MPB

A Editora Telha lançou a biografia ‘Proezas de Pixinguinha’, do pesquisador e produtor musical José Silas Xavier. Além de percorrer a vida e as várias memórias da trajetória do compositor, arranjador, maestro e instrumentista brasileiro, o autor faz um levantamento de sua obra, em parceria com o músico e pesquisador Pedro Aragão. A pesquisa foi realizada inicialmente para o site de Pixinguinha, junto ao Instituto Moreira Salles, responsável pelo acervo do artista.

“Quem foi esse homem, que importância teve esse artista na cultura brasileira para receber essa unanimidade de elogios, ele que, alguns anos antes, quase caíra no esquecimento?”, questiona Silas Xavier.

Apesar da popularidade internacional, Pixinguinha coleciona histórias curiosas e pouco conhecidas. Uma delas envolve a indefinição quanto a sua verdadeira data de nascimento, que não teria sido em 1898, mas um ano antes, em 1897, como mostra o livro.

O número de 300 composições registradas com o nome de Pixinguinha também não é preciso. “Diversas músicas do acervo trazem informações contraditórias, já que nem sempre os copistas escreviam corretamente o nome dos autores. Com isso, às vezes, fica difícil atribuir a autoria a Pixinguinha, especialmente quando a cópia, mesmo sendo um manuscrito de Pixinguinha, está sem nome”, conta Xavier em um trecho do livro.

A biografia também traz curiosidades e descobertas sobre o artista e outros nomes da música a ele ligados, tais como Jacob do Bandolim, Donga e Chiquinha Gonzaga, uma tentativa de humanizar e valorizar figuras fundamentais na história da música popular brasileira, muitas delas esquecidas pelo grande público.

Versatilidade marcante

Instrumentista e compositor, Pixinguinha se envolveu com os mais diversos gêneros musicais, tendo se destacado no choro com composições como “Carinhoso”, “Naquele Tempo”, “Um a Zero” e “Sofres Porque Queres”, passando também pela polca, maxixe, músicas juninas e marchinhas de carnaval, sendo arranjador de sucessos como “O orvalho vem caindo” e “Alá-Lá-Lô”.

Atuou como arranjador, regente e maestro de vários conjuntos musicais, de teatro, de cinema e grandes orquestras. Destacam-se os Oito Batutas, o Grupo da Guarda Velha e a Orquestra Diabos do Céu, criados por Pixinguinha nos anos 1930.

Tamanha versatilidade resultou na criação de uma linguagem instrumental marcadamente brasileira e rendeu ao artista uma das obras musicais mais originais do país até hoje.

Sobre o autor

José Silas Xavier é pesquisador de música popular brasileira e produtor musical. Produziu cerca de 14 discos para a Fenabb, entre 1969 e 1992, entre eles ‘Chorando Callado, Choro – Aos mestres com ternura’, ‘Banda de Música’, ‘Os Pianeiros’, ‘Ary Barroso’, ‘Velhos sambas… velhos bambas’, ‘Sarau Brasileiro’ e ‘Noel Rosa’. É funcionário aposentado do Banco do Brasil. Foi assessor de imprensa do Ministro da Fazenda na década de 1980 a 1985 e assessor de imprensa do Secretário da Receita Federal entre 1990 e 1991.

Serviço

Livro: Proezas de Pixinguinha

Autora: José Silas Duarte Xavier | Editora Telha | Ano: 2023

Páginas: 740 | Formato: 24 x 14 cm

Comprar: site oficial da Editora Telha