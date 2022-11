Autora relata sua autobiografia enquanto imigrante e mulher

‘O preço da minha jornada’, uma autobiografia, a autora Q. B. Costello relata sua história enquanto imigrante e mulher

No último dia 10/07, em São Paulo ocorreu o lançamento da obra ‘O preço da minha jornada’, juntamente com a editora Autografia na Bienal do Livro de São Paulo. Escrito por Q.B. Costello, é o primeiro livro da autora que começou sua jornada neste ano. O lançamento ocorreu às 10:30h, na Rua José Bernardo Pinto, 333, no bairro Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, na Expo Center Norte, e foi aberto ao público.

Mesmo após anos de luta e avanços em direitos, o machismo ainda é um comportamento presente na sociedade. Em seu novo livro, ‘O preço da minha jornada‘, uma autobiografia, a autora Q. B. Costello relata sua história enquanto imigrante e mulher. Quando jovem, decidiu sair do Brasil para estudar medicina na Bolívia e, após alguns obstáculos, precisou deixar para trás seu sonho por um ano.

Em entrevista à Revista Autografia, Costello conta um pouco mais sobre sua trajetória e sobre a obra: ‘Minha trajetória até aqui foi muito marcante, aprendendo com as lições da vida, tentando moldar-me dia a dia, passando meu aprendizado e experiências adiante.

Q.B. ficou 22 anos fora do seu país de origem. Ela saiu, pela primeira vez, no ano de 1998, do Brasil, para estudar Medicina, na Bolívia. Não conseguiu continuar, e em 1999, foi para os Estados Unidos. Entrou com visto de turismo com somente seis meses de permanência, e depois que venceu, ficou ilegal, todos esses anos, até janeiro de 2020. Fez cursos especializantes como: Assistente de Enfermagem, Curso Avançado para Cuidar de Crianças, Primeiros-socorros na selva e mais de 150 cursos na Cruz Vermelha.

