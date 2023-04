Autora lança 3ª edição do livro ‘Como reconquistar seu ex’

Para a autora, o fim do relacionamento amoroso é uma situação difícil para todos os envolvidos

A escritora Paula Cassim lança a terceira edição do seu livro “Como reconquistar seu ex” através da editora Allure. O livro é dividido em 20 capítulos e, após duas edições já publicadas, acaba de lançar sua versão também em inglês. A narrativa reúne um compilado de dicas de relacionamento, conselhos para conquistar, reconquistar e salvar um relacionamento.

Obras como essa, que integram a categoria de livros sobre relacionamentos, podem ser uma forma de aprender sobre como criar e manter relacionamentos duráveis. Eles podem fornecer informações e orientação sobre como melhorar as habilidades de comunicação, lidar com conflitos, reconhecer e resolver problemas e promover o amor e o respeito entre as pessoas.

Para a autora, o fim do relacionamento amoroso é uma situação difícil para todos os envolvidos. “Se existe amor verdadeiro, respeito e confiança, vale a pena lutar para fazer dar certo, em um mundo onde o amor está se tornando algo cada vez mais banalizado. Todo mundo quer ter alguém, mas poucos estão preparados para isso”, comenta Paula Cassim.

Paula Cassim é escritora há mais de 20 anos, entre suas obras mais conhecidas estão os títulos ‘Como reconquistar seu ex’, já na terceira edição, e ‘Conquistar é fácil, difícil é manter’. Em seu canal do Youtube e redes sociais, a autora traz vídeos divertidos, e conversa com o público diariamente, com dicas e conselhos sobre relacionamentos.

O livro pode ser encontrado em todas as livrarias e também está disponível para leitura na versão e-book, através dos aplicativos de celular, nas lojas do Google Play Store, Apple Store, Kobo, entre outros, ou ainda pelo site www.paulacassim.com.br.

Website: http://www.paulacassim.com.br

Instagram: http://www.instagram.com.br/paulacassim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Youtube: Paula Cassim