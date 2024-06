Autora de ‘Jogos Vorazes’ anuncia novo livro da saga para 2025; confira capa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A história de “Jogos Vorazes”, que inspirou os filmes de mesmo nome, vai ganhar uma continuação. O quinto volume da série distópica vai se chamar “Sunrise on the Reaping” e vai se passar 24 anos antes da história que virou saga com protagonismo de Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen.

A escritora afirma que se inspirou no filósofo escocês David Hume. “Com ‘Sunrise on the Reaping’, fui inspirada pela ideia de submissão implícita de David Hume e, em suas palavras, ‘a facilidade com que muitos são governados por poucos'”, diz a autora em comunicado divulgado no jornal americano ABC News.

A continuação ainda vai se passar 40 anos depois do último livro da saga, “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, e tem previsão de estreia para 18 de março de 2025.

A editora responsável pela publicação também anunciou a novidade em suas redes sociais e divulgou a capa do livro.

“O nascer do sol na colheita irá revisitar o mundo de Panem vinte e quatro anos antes dos eventos dos Jogos da Fome, começando na manhã da colheita”, escreveu o perfil de Scholastic.