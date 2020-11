Autora brasiliense Mariana Negreiros lança terceiro livro em live com temas que levam à reflexão de adolescentes

PUBLICIDADE

Ela tem apenas 18 anos, sendo quatro dedicados à arte de escrever. A brasiliense Mariana Negreiros lançou, em 2017, aos 14 anos, o romance mágico Os Segredos de Um Colar. Crianças, adolescentes e, também, adultos compraram e admiraram a obra da então jovem autora que, inclusive, virou atração em sua escola e inspiração para seus colegas. Mas, ela não parou por aí. Aos 16, Mariana continuou a saga do que será uma trilogia e publicou Os Segredos dos Guardiões. Agora, a autora chega com uma nova ideia escrita durante a pandemia.

A obra Princesa Não Nascem em Castelos – uma aventura diferente – já está disponível em versão on-line na Amazon por R$ 5. Em breve, estará também no site: www.mariananegreiros.com.br. E os fãs já podem se preparar. Mariana fará uma live no dia 27 de novembro, sexta-feira, às 16h, em seu canal no YouTube. Na transmissão, a artista falará sobre seu novo livro, dará dicas de escrita e, também, estará aberta a perguntas. O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

Princesas Não Nascem Em Castelos é um livro focado no empoderamento feminino e que trabalha com uma nova visão de mundo. A obra conta a história de Nicole, uma princesa mimada que vive em uma enorme bolha social. Ela é presa a preconceitos e não tem a mínima ideia da realidade de seu povo.

Na nova obra, Mariana conta que se aventurou em explorar cenas mais descritivas, mas sem perder o dinamismo da história. Engajada, ela também resolveu abordar temas importantes e atuais como empoderamento feminino e desigualdade social. Mas, garante: “Fiz isso de uma forma leve para me adequar ao meu público mais juvenil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os leitores verão uma personagem (a princesa Nicole) forte que passará por diversas dificuldades, sentimentos e experiências que a transformarão, por completo, numa verdadeira líder.

“Como lancei e aproveitei essa pandemia para finalizar o livro, usei o momento para testar e publicar de forma independente pelo Kdp da Amazon. Tive vários feedbacks gostosos de ouvir”, diz, feliz.

Sobre dicas para se tornar um escritor, a jovem aconselha os novatos a terem muita dedicação, leitura, abraçarem as críticas construtivas e ignorarem as negativas. “Se você quer escrever, é necessário que você leia. Você precisa conhecer o seu produto e seu mercado. Amplie seu vocabulário, perceba como uma narrativa é construída e como uma personagem é desenvolvida. Tudo isso você pode aprender lendo. Além disso, é preciso entender que escrever não é uma tarefa fácil pois depende, além da técnica, da sua inspiração e criatividade. Em alguns dias, você vai escrever por horas e horas sem parar e, em outros, você não vai conseguir nem preencher uma linha”, pontua.

Sinopse de Princesas Não Nascem Em Castelos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de um ato que, de acordo com todos, foi inconsequente, Nicole, uma mimada e destemida princesa, terá de ser afastada de seu majestoso castelo para viver escondida na simplicidade do campo, fugindo da grande guerra que causou. Longe de tudo o que conhece, encontra Mateus, um jovem camponês que a fará enxergar seu povo com outros olhos. Se expondo aos mais novos sentimentos ela compreende, pela primeira vez, a si mesma e muda, para sempre, a história de seu reino.

Serviço: Autora Mariana Negreiros lança terceiro livro Princesas Não Nascem em Castelo na internet e em live

Data da live: 27 de novembro, sexta-feira

Horário: 16h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No canal no Youtube de Mariana Negreiros: https://www.youtube.com/channel/UCQqBxdKUhINLwwP-6bopdnQ?reload=9

Gratuito

Livre para todos os públicos

Leia a obra: https://www.amazon.com.br/Princesas-n%C3%A3o-Nascem-em-Castelos-ebook/dp/B08KXH966S

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valor: R$ 5