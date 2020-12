Anne with an ‘E’: Livros se destacam após série ser cancelada pela Netflix

Os livros do Grupo Editorial Coerência são vendidos nas maiores livrarias do Brasil e as únicas 3 temporadas da série estão disponíveis na Netflix .

Anne with an ‘E’ é uma série inspirada nos clássicos literários escritos por L. M. Montgomery , apesar de existir diversas adaptações disponíveis em outras plataformas, a da Netflix que conseguiu conquistar o coração de um grande número de fãs ao narrar as aventuras de Anne Shirley após ser adotada pelos irmãos Cuthbert .

Recentemente o Grupo Editorial Coerência revelou a capa de Anne de Windy Poplars , o quarto livro da Coleção Anne, e além disso, informou ao público que a segunda parte da graphic novel será desenvolvida no próximo ano, ainda pelas mãos de Zanini .

Além dos romances escritos por L. M. Montgomery , a empresa também lançou uma adaptação em graphic novel de Anne de green gables . A obra foi escrita e ilustrada por Marcio Zanini e já vendeu mais de 1000 exemplares desde o lançamento ocorrido no 2° semestre de 2020.

Apesar de algumas outras empresas editoriais também se comprometerem a lançar os livros da Coleção Anne no Brasil, o Grupo Editorial Coerência chama a atenção do público por trabalhar na edição dos títulos visando o agrado dos fãs que acompanhavam a série da Netflix .

conquistou uma legião de fãs por meio da série, oficialmente exibida pela. Para a infelicidade do público, o streaming cancelou a produção após 3 temporadas, e no momento, os assinantes recorrem aos livros depara acompanhar a continuação da história. Oé uma das empresas que está lançando a Coleção Anne no Brasil e desde maio deste ano as obras se destacam em vendas.

Anne Shirley é uma órfã muito peculiar. Com a notícia de sua adoção, segue animadamente para Green Gables, na Ilha do Príncipe Eduardo, mas rapidamente descobre que os irmãos Marilla e Matthew Cuthbert na verdade queriam adotar um garoto que pudesse ajudar nos afazeres da fazenda. Apesar do engano, a menininha ruiva de onze anos conquista sua nova família com suas manias imaginativas e sua dramática — ou romântica — forma de encarar a vida. Seus desafios, contudo, estão apenas começando. Guiada por pensamentos à frente de seu tempo e por uma vontade irresistível de questionar tudo ao seu redor, ela terá de encontrar seu lugar em Avonlea ao mesmo tempo em que luta para se manter longe das encrencas que parecem persegui-la. Além disso, caberá à jovem otimista conquistar também o restante da comunidade, que, composta em maioria por pessoas conservadoras, não está acostumada ao seu espírito expansivo e revolucionário.

Sinopse de Anne de avonlea

Anne Shirley agora tem “dezesseis anos e meio”. Após desistir de cursar a faculdade para ficar em Green Gables, está prestes a iniciar suas atividades como a professora da escola de Avonlea. Guiada por seus ideais românticos, planeja atuar com métodos de ensino inovadores, mas, com o tempo, acaba percebendo que muitas vezes a teoria é bem diferente da prática. Nada, porém, é capaz de desanimar Anne, que, com o apoio de Gilbert Blythe e de outros jovens de Avonlea, conquista a confiança da comunidade e efetua diversas melhorias no distrito – e também em seus habitantes. Embora cheia de responsabilidades, a jovem continua conquistando todos ao seu redor com seu espírito livre e cativante. Ao lado de sua fiel amiga, Diana Barry, encontra novos espíritos irmãos conforme vai se aproximando cada vez mais da vida adulta, sem deixar para trás suas manias imaginativas e sua facilidade para se envolver em confusões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seu segundo romance, L. M. Montgomery continua conquistando seu público com palavras encantadoras e um enredo bem-humorado. Como não poderia ser diferente em uma história protagonizada por Anne Shirley, a autora segue conduzindo leitores de todas as idades a refletir acerca dos valores que regem nossa sociedade.

Sinopse de Anne da ilha

Aos dezoito anos de idade, Anne Shirley está pronta para a faculdade. Priscilla Grant e Gilbert Blythe, seus amigos de Avonlea, também seguem para Redmond, na cidade de Kingsport. Lá, Anne não só avança em seus estudos, mas também faz novos amigos e se diverte com sua atual e movimentada vida social. Como sempre, destaca-se entre os outros jovens com seu espírito livre e personalidade encantadora, conquistando pretendentes por onde passa; o que faz com que Gilbert precise se desdobrar se quiser finalmente conquistar o coração da ruiva. Entre uma aventura e outra e idas e vindas à Ilha do Príncipe Eduardo, Anne percebe que terá de conhecer melhor a si mesma, a fim de tomar importantes decisões que podem mudar o seu destino para sempre. E é justamente a partir dessas novas descobertas que ela começará a entender seus confusos sentimentos.

Neste volume, L. M. Montgomery não abre mão de ressaltar a importância dos valores para o convívio em sociedade, mas também explora questões mais maduras e comuns ao dia a dia de jovens, como a descoberta do amor e o amadurecimento pessoal, conduzindo definitivamente Anne Shirley para sua vida adulta.