Alvaro Abreu lança, em Brasília, livro sobre o fazer manual de colheres de bambu

“Viva a produção prazerosa – Histórias das Colheres de Bambu” será lançado na próxima quarta-feira (16 de novembro), na Belini Pani e Gastronomia (113 Sul) e seguirá para o IV Seminário Nacional do Bambu em Pirenópolis, no dia 17 de novembro

Em “Viva a Produção Prazerosa – Histórias das colheres de bambu”, seu segundo livro de memórias, o engenheiro, cronista e colhereiro capixaba Alvaro Abreu conta sua rica experiência como fazedor de colheres de bambu, iniciada há quase três décadas.

Após o sucesso do lançamento em Cachoeiro de Itapemirim (ES), São Paulo (SP) e Vitória (ES), Alvaro irá apresentar a obra em Brasília, no dia 16 de novembro, das 17h às 21h, na Belini Pani e Gastronomia, localizada na 113 Sul. No dia 17, às 15h, o autor vai lançar o livro dentro da programação do IV Seminário Nacional do Bambu, no campus da Universidade Estadual de Goiás, em Pirenópolis (GO), ocasião na qual irá falar aos participantes do encontro sobre as ferramentas e os processos de trabalho que utiliza para fazer as colheres de bambu.

Na contramão da tendência de digitalização e automação, Alvaro exalta no livro o prazer em produzir com as próprias mãos e com ferramentas bem simples. E vai além: defende e comprova que fazer bem feito sempre compensa. O texto, escrito em primeira pessoa, é leve, didático e descontraído. Produzido pela Editora Mandacaru, o livro é dividido em 14 capítulos e inúmeras croniquetas, com 264 páginas coloridas e ilustradas com ótimas fotografias.

Nele, Alvaro fala de seu interesse por ferramentas e de sua admiração pelos bambus e apresenta seus métodos de trabalho, suas atitudes, valores e reflexões sobre o fazer bem feito. Ele define a produção prazerosa como um movimento impulsionado por pequenas e grandes emoções, que começam a brotar logo após que se toma a decisão de produzir alguma coisa, qualquer que seja ela. E afirma que outras emoções vão surgindo sucessivamente, a cada etapa do processo, até que o resultado final se apresente e que a sensação de realização se instale e dure por um bom tempo.

Ao trabalhar sem projetos e livre dos males do dinheiro e das imposições de normas, padrões e prazos, ele se move pelos prazeres de fazer algo que lhe agrade. Cada peça é única e seu formato resulta da sucessão de golpes e das restrições e especificidades de cada pedaço do bambu.

Encantamento

No livro, Alvaro descreve seu processo de trabalho como sendo composto por duas atividades que se sucedem em ciclos, até que a peça seja considerada pronta e acabada: a de descobrir um defeito e a de tentar saná-lo. Relata também as iniciativas para divulgar o que faz e as surpreendentes consequências do encantamento de algumas pessoas por suas colheres.

Alvaro não vende as peças que faz e gosta de presentear com uma delas a quem lhe pede. Ele acredita que já tenha feito mais de cinco mil colheres, todas diferentes.

As composições formadas por dezenas de colheres singulares, quando apresentadas em fotos e em exposições, em movimentações que têm envolvido toda a sua família, vêm provocando impacto em muita gente, que se encanta com a variedade de formas e com as texturas do bambu, recurso renovável e abundante.

O livro traz relatos de experiências de expor as colheres de bambu em cidades brasileiras e também da Europa, incluindo oficinas e palestras sobre o prazer de produzir com as mãos. O autor já expôs suas peças em diversas cidades brasileiras e também na Áustria, Alemanha e Suíça. “Faço questão de ministrar oficinas de produção de colheres de bambu e de realizar palestras sobre o prazer de produzir com as mãos. Compartilhar esta experiência com as pessoas representa uma extensão do prazer que alcanço por meio desta atividade”, observa o autor, que compreende o fazer criativo como uma viagem movida por pequenas e grandes emoções.

O lançamento na capital federal vai marcar o reencontro do autor com a cidade onde atuou durante um período muito marcante na sua trajetória profissional. Entre 1980 e 1985, ele foi superintendente de planejamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), fazendo parte de uma equipe que conduziu uma gestão muito arrojada e determinante.

Nesse tempo ele fez muitos amigos e reforçou a sua ligação afetiva com Brasília, que se estabeleceu quando atuou no Ministério de Educação por três anos, no começo dos anos 1970. A sua expectativa com o lançamento de “Viva a Produção Prazerosa” é reencontrar pessoas queridas e mostrar o que passou a fazer depois que voltou a viver em Vitória.

Serviço

Viva a Produção Prazerosa – Histórias das Colheres de Bambu

Lançamento em Brasília (DF)

Data: 16 de novembro (quarta-feira)

Horário: 17 às 21h

Onde: Belini Pani e Gastronomia – Asa Sul CLS 113 Bloco D Loja 35/36 – Asa Sul

IV Seminário Nacional do Bambu, em Pirenópolis (GO)

Data: 17 de novembro (quinta-feira)

Horário: 15h

Onde: Campus da Universidade Estadual de Goiás, R. 14 – Vila Cintra, Pirenópolis – CEP. 72.980-000

Realização: Rede Brasileira do Bambu

O livro

“Viva a Produção Prazerosa – histórias das colheres de bambu”

Editora Mandacaru

264 páginas coloridas, 17×24,3cm

Preço de capa: R$ 80

Venda online: bit.ly/producaoprazerosa