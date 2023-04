Advogado de Brasília lança livro sobre processo civil

Especialista em direito processual civil, Luís Eduardo R. Moraes Oliveira lança seu primeiro livro no mesmo evento em que seu pai

O advogado e especialista em direito processual civil Luís Eduardo R. Moraes Oliveira lança seu primeiro livro no dia 13 de abril, às 19h, na Livraria da Travessa, do Casa Park. No mesmo evento, seu pai, o desembargador do Tribunal da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, lançará duas obras literárias, também sobre direito.

Luís Eduardo é membro da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil e autor de diversos artigos sobre o tema. No livro “Estudos Práticos sobre Processo Civil – Volume 1”, o advogado busca convidar o leitor para a reflexão acerca de temas interes­santes e recorrentes sobre direito processual civil. Além de colacionar posições doutriná­rias, o foco é a análise sobre questões cotidianas e que impactam diretamente a vida profissional dos operadores do direito.

Serviço:

Lançamento do livro “Estudos Práticos sobre Processo Civil – Volume 1”

Endereço: Livraria da Travessa – SGCV/Sul Lote 22 – 4A CasaPark, Brasília/DF

Data e Horário: 13/04, às 19h.

Editora: Lumen Juris