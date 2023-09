Academia Internacional de Cultura anuncia vencedores de Concurso de Crônicas

Solenidade contou ainda com as outorgas do Mérito Cultural Palmerinda Donato e do Prêmio Jovens Talentos

A Academia Internacional de Cultura reuniu acadêmicos e homenageados, no dia 1 de setembro de 2023, no auditório Elza Moreira Lopes, do Uniceub, para a solenidade de entrega dos vencedores do Concurso de Crônicas Fabiano de Cristo Melo, que premiou quatro escritores brasilienses, dentre os mais de oitenta inscritos. Além da revelação dos agraciados, a cerimônia ainda contou com as outorgas do Mérito Cultural Palmerinda Donato e do Prêmio Jovens Talentos.

A vencedora do concurso de crônicas foi Alice Freitas Castro, com a crônica “Shopping”, levando o prêmio de R$ 4 mil. O segundo lugar ficou para Vanessa Aragão Alves Duarte Ruas com a crônica “Minha Memória foi para o Brejo” (R$ 3 mil), seguida de Patrick Selvatti com a crônica “Conversa com JK e Dona Sara” (R$ 2 mil). O quarto lugar ficou para José Paulo de Silva Costa com a crônica “Festa Junina no Clube Nipo” (R$ 1 mil).

Os homenageados com o Mérito Cultural Palmerinda Donato foram Amélia Meirelles Pagano de Mello, que foi chefe dos escoteiros “Liz do Lago” por vinte anos, a jornalista Aneris Alves, a colunista Jane Godoy, que celebrou o aniversário de vinte anos da coluna 360º graus no Correio Braziliense, o jornalista e escritor Marcos Linhares, a gestora de inovação do UniCEUB, Mônica Lopes, a escritora Vania Moreira Diniz e o embaixador da Bélgica Peter Claes.

O Prêmio Jovem Talento da área de ciências foi para David Magrovejo, engenheiro eletricista que desenvolveu um modelo de talher autorregulador inteligente, para pacientes com Parkinson. Já o Prêmio Jovem Talento da área de música foi para Rebecca Pacheco, uma revelação como cantora lírica. E o Prêmio Jovem Talento da área de literatura foi para Sofia Galvão e Silveira, que já é escritora com apenas onze anos de idade, tendo publicado dois livros infanto-juvenis.

Ao final da celebração, a presidente da AIC, Shirley Pontes, apresentou a primeira edição da revista eletrônica da instituição, a AIC RADAR, onde estão disponíveis as quatro crônicas vencedoras do concurso: www.aicinternacional.com.br

No coquetel de encerramento do evento, os convidados puderam admirar a exposição do artista plástico Manu Militão, com a coleção intitulada “Mulheres Eternas 2”, onde ele retrata e homenageia mulheres que o inspiram pelo trabalho e pela dedicação que desempenham.