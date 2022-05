Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker pela 3ª vez

Eles já haviam realizado uma cerimônia em Las Vegas e em Santa Barbara; Dessa vez, eles se casaram em Portofino, na Itália

Kourtney Kardashian se casou com Travis Barker neste domingo (22), em Portofino, na Itália, pela terceira vez. A socialite e o baterista do Blink 182 já fizeram uma cerimônia em Las Vegas, em abril, e outra em Santa Barbara, no último dia 15.

Para esta festa, a socialite usou um vestido branco curto da Dolce & Gabbana, inspirado em um modelo de lingerie de grife italiana dos anos 1960, e o véu trazia um bordado da Virgem Maria e as palavras “Família, Lealdade e Respeito”. A figura religiosa também estava presente em vestido usado por Kourtney em almoço neste sábado (21) na região do busto.

Foto/Reprodução

Munida de um buquê de rosas brancas e vermelhas, ela caminhou até o altar junto com a mãe, Kris Jenner, levou a noiva ao altar.

Kourtney tem três filhos com Scott Disick: Mason, Penelope e Reign. E Travis é pai de Alabama Luella e Landon Asher e está em seu terceiro casamento.