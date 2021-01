Kaysar Dadour e Ana Clara detêm recorde de prova mais longa no BBB desde 2018

PUBLICIDADE

As tradicionais provas de resistência costumam ser momentos de auge -e muita audiência- para o Big Brother Brasil (Globo). Motivo de curiosidade dos espectadores no início de todas as edições, e de inquietação para os participantes, as provas variam todos os anos, mas sempre exigem muito fôlego, paciência e controle.

Tiago Leifert afirmou que os nomes dos participantes serão revelados ao longo da programação nesta terça-feira (19). O BBB 21 estreia na próxima segunda (25) e terá cem episódios, o mais longo de todas as edições. Enquanto o reality não começa, confira o ranking das provas mais longas da história do reality:

1º lugar: Ana Clara e Kaysar (BBB 18)

Eles resistiram por 42 horas e 58 minutos de pé, em uma plataforma giratória, protegidos por um cinto de segurança. A prova garantia imunidade, e portanto uma vaga na semifinal do programa, além de um carro zero oferecido pelo patrocinador. Beirando 43 horas de jogo, o apresentador Tiago Leifert precisou encerrar a disputa e decretar empate para preservar a saúde dos competidores. O patrocinador acabou dando um carro para cada um e a produção deixou que os próprios vencedores decidissem com quem ficaria a imunidade.

2º lugar: Kelly (BBB 12)

A participante ficou 29 horas e 57 minutos dentro de um carro, sem comer nem dormir, superando a baiana Jakeline. No final, as duas se abraçaram e choraram muito.

3º lugar: Kaysar (BBB 18)

Ele é também o dono do terceiro lugar. Na prova em que os “brothers” precisavam colocar e retirar itens do porta-malas do carro, o sírio venceu após 29 horas e 48 minutos de prova. Jéssica, que disputava com ele, não apertou o botão, dando vitória a Kaysar.

4º lugar: Thelma (BBB 20)

Thelma permaneceu por quase 26 horas e meia de pé, abraçada a um cilindro em forma de carrossel, que girava em sentidos opostos a cada intervalo de tempo e emitia vento e calor. Ela venceu a única prova de resistência da edição, e ganhou a liderança após todos os outros brothers desistirem do desconforto. Mari, a vice-campeã da prova, também ganhou imunidade.

5º lugar: Paula (BBB 19)

Primeira participante a ganhar três provas de resistência na história do reality, a mineira venceu a disputa após passar 24 horas e 50 minutos presa pelo punho a um carro, encarando jatos de água, lama, vento e calor no campo de provas ao lado de Gabriela, que acabou desistindo. Quem decidia os desafios pelos quais os ‘brothers’ e ‘sisters’ passavam era o público.

6º lugar: Iran e Inês (BBB 6)

O objetivo da prova era dançar sem parar, e a cada hora, os “brothers” podiam parar por cinco minutos. Nessa prova, a dupla dançou por mais de 24 horas sob sol e chuva, vencendo a competição.

7º lugar: Alberto Caubói (BBB 7)

Em uma das provas mais acirradas do programa, Diego Alemão desistiu, e a liderança ficou com o Caubói. Os dois chegaram a discutir durante a disputa, que durou 21 horas.

8º lugar: Paula (BBB 19)

Ao lado de Carolina, a mineira completou 19 horas e 28 minutos de prova pela imunidade do Superparedão. A dinâmica da disputa consistia em trocar de lugar nos carros e pegar dados gigantes de acordo com a indicação do painel.

9º lugar: Emilly (BBB 17)

Em prova de resistência que durou 19 horas, os confinados da edição precisavam ficar de pé em uma plataforma e eram espremidos por duas paredes de pedra. Emilly foi a última a deixar a prova.

10º lugar: Eliéser (BBB 10)

O paranaense venceu a disputa após resistir 19 horas fantasiado de esponja, lavando pratos gigantes toda vez que uma música tocava.

11º lugar: Lia Khey (BBB 10)

Ela resistiu por 19 horas contra Elenita, com quem havia brigado dias antes. As duas ficaram encolhidas dentro de casinhas montadas no jardim, sem comer, beber, dormir e ir ao banheiro. Ao final, se abraçaram e choraram.

12º lugar: André (BBB 13)

O “brother” disputou por mais de 18 horas com Andressa sobre plataformas que giravam, subiam e desciam em uma piscina. A “sister” não aguentou, e com uma crise de choro, desistiu da competição.

As informações são da FolhaPress