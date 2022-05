Kaysar Dadour diz que ficou deprimido por duas horas ao raspar barba para papel

O ex-bbb mudou o visual para seu novo papel na novela das sete “Cara e Coragem”, que chega à Globo no próximo dia 30

Depois de quatro anos com barba longa, o ator sírio Kaysar Dadour, 32, teve de aparar os pelos do rosto para seu novo papel na novela das 19h “Cara e Coragem”, que chega à Globo no próximo dia 30. Porém, ele conta que a mudança de visual não foi fácil para assimilar.

“Raspei minha barba depois de tanto tempo com ela. Fiquei deprimido por duas horas, mas depois passou”, revela ele em entrevista à imprensa para divulgação da trama na manhã desta sexta-feira (20).

Na história escrita por Claudia Souto, Kaysar vive Kaká Bezerra, um dublê empolgado e destemido que mantém uma rivalidade com Moa (Marcelo Serrado) no trabalho. Para tentar provar destreza e superioridade, acaba se acidentando algumas vezes nas cenas de ação.

“Me joguei tanto no papel que até me machuquei”, revela. “Depois de ter feito uns três ou quatro personagens como terrorista, traficante, matador, agora faço um dublê meio idiota sem nenhum talento. Me divirto demais”, afirma.

Assim como outros atores, ele tem feito aulas com esses profissionais para aprender algumas técnicas. Segundo a autora, esse papel só poderia ser de kaysar desde o início.

“Fizemos vários testes para esse personagem, lembro que tinha uma lauda de texto, quase um monólogo. Queríamos ver quem estava preparado. E no teste do Kaysar a gente riu da primeira à última fala e chorou também. Tinha de ser dele”, conta.