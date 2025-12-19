Zilu rasga o roteiro, toma o controle da própria história e desmonta a narrativa do pé na bunda de Zezé

Amores, acordei, já estou no café antes da academia e batendo palma de pé pra Zilu. Não é todo mundo que aguenta ficar anos calada enquanto contam a sua história do jeito errado. Ela ficou, respirou fundo e agora falou. Palmas longas, porque silêncio também cansa, Zilu Camargo cansou de ser figurante na história que todo mundo contou por ela.

Em entrevista ao “Canal Perguntas”, no YouTube, na última quarta-feira (17) sem vitimismo e sem rodeio, a ex-mulher de Zezé Di Camargo resolveu colocar os pingos nos is e desmontar uma das versões mais repetidas do entretenimento nacional.

Segundo Zilu, não existiu esse enredo popular do pé na bunda seguido por troca por uma mulher mais nova. Ela diz que quis se separar, saiu de casa, se divorciou e permitiu que a história seguisse outro rumo. Se quisesse estar ali, estaria. Não está porque não quis. Simples assim. E essa simplicidade incomoda.

O que muita gente tratou como abandono, ela trata como decisão. O que foi vendido como fraqueza, ela chama de competência emocional. Sofreu? Sim. Mas escolheu não insistir em um erro que não lhe agradava mais. Preferiu seguir sozinha, com Deus, segundo suas próprias palavras, e sem espetáculo.

Zilu Camargo falou abertamente sobre o término do casamento com Zezé Di Camargo. Foto: reprodução/YouTube

Zilu também joga luz sobre um ponto que costuma gerar cochicho. Abriu mão da pensão, abriu mão de bens da partilha e decidiu viver do próprio trabalho. Hoje, vive de rendas, aplicações, publicidade e negócios. Está se desfazendo do que tem no Brasil porque não pretende voltar a morar no país. Mora em Orlando desde 2020, tem casa de luxo, renda própria e agora também é empresária, sócia de um restaurante de pizza brasileira nos Estados Unidos.

Casada por 32 anos com Zezé, mãe de três filhos, Zilu não reescreve o passado com rancor. Ela apenas corrige a legenda. O divórcio veio depois da separação, o relacionamento dele veio depois da decisão dela, e a história real é menos melodrama e mais autonomia.

No fim das contas, o que Zilu faz agora é simples e poderoso. Ela retoma a narrativa, fecha a porta do coitadismo e deixa claro que não foi descartada. Ela saiu andando. De salto firme, coluna ereta e veneno elegante.