Zezé Motta narra biografia de Viola Davis

Preparem os fones e os lencinhos, porque o novo audiolivro da Audible chegou ARRASANDO corações — e com uma voz muito, mas MUITO especial! Estamos falando da diva eterna Zezé Motta, que empresta sua potência vocal à versão brasileira de “Em Busca de Mim”, a poderosa autobiografia de Viola Davis.

E, minha gente, o destino caprichou nessa conexão! Em entrevista ao Splash, Zezé revelou que estava lendo o livro de Davis quando recebeu um convite inusitado de ninguém menos que Taís Araújo para ir até sua casa… conhecer Viola Davis pessoalmente!

“Eu morro de preguiça de sair de casa. Saio hoje só a trabalho. Mas nesse caso, quis prestigiar o convite da Taís e achei uma coincidência do tamanho do mundo eu estar lendo o livro da Viola e receber um convite para estar com ela. Lá fui eu.”

Coincidência? Que nada! Zezé sentiu que era coisa do destino. Depois do encontro, veio o convite da Audible: queriam a voz dela para o projeto. E claro que ela topou, né?

“Pensei, realmente coincidências não existem. É um sinal. Topei.”

Ao longo de meses de gravação, Zezé mergulhou na jornada intensa de Davis — marcada por racismo, abusos, superação e uma fome de viver arrebatadora. E, segundo a atriz, não teve um dia que não rolou lágrima no estúdio!

“Foram muitos dias de gravação, foram meses, não teve um dia que eu não tenha me emocionado com a história da Viola Davis. Que mulher forte, resiliente, cheia de vontade de vencer.”

E quando perguntada se via semelhanças com sua própria trajetória, Zezé soltou uma reflexão digna de mural:

“As nossas histórias se cruzam. Se você prestar bem atenção, as histórias são bem-parecidas, quase as mesmas… A mesma desigualdade, os abusos, o racismo, as torturas, tudo igual, só muda o endereço.”

Vale lembrar que Zezé já brilhou nesse universo antes: em 2022, ela deu voz ao fenômeno “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior — sucesso absoluto na literatura brasileira!

Moral da história? Se tem uma voz que carrega emoção, ancestralidade e potência, essa voz é de Zezé Motta. E agora, ela te convida a ouvir a trajetória de Viola Davis como você nunca ouviu antes — com alma, verdade e arrepio garantido.