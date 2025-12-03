Zé Vaqueiro rompe o silêncio e sai em defesa da ex: cantor nega traição e pede respeito

Minha filha, segura esse café porque a madrugada pegou fogo. Fiquei de sobrancelha erguida, boca aberta e alma revirada quando vi Zé Vaqueiro invadindo as redes feito uma ventania. E não era para lançar hit não. Era para defender, com todas as letras, a ex-mulher Ingra Soares, que vinha sendo alvo de ataques tão ferozes quanto tempestade no sertão.

O cantor deixou claro que a separação, anunciada no domingo, 30 de novembro, não teve nada de infidelidade. Pode tirar esse boato da roda. A relação de seis anos acabou, mas não virou arena de gladiador. E é aqui que eu engasguei porque poucos homens seguram a postura, protegem a mãe dos filhos e ainda pedem calma para o povo na web. Zé pediu.

No desabafo, ele foi firme: “Não estou aqui pra explicar nada. Estou aqui pra defender a mãe dos meus filhos, que está sendo atacada injustamente. Meu rompimento com a Ingra não foi por traição. Foi por questões do dia a dia. Precisamos ter sabedoria e manter o respeito.”

Euzinha, que observo tudo com a lente afiada dela, fiquei tocada quando ele reforçou o carinho que ainda sente pela família que construiu

“Eu não gosto de ver as pessoas atacando ela. Nossa história é linda. Peço respeito.”

O ex-casal anunciou o divórcio após seis anos juntos. Foto: reprodução/redes sociais

Enquanto isso, Ingra, do outro lado dessa novela real, abriu o coração numa carta para o falecido filho Arthur, que partiu aos 11 meses no ano passado. Um texto de rasgar o peito. Ingra falou do luto que nunca termina, da força que precisa achar dentro dela e da dor de ser atacada enquanto tenta simplesmente sobreviver.

“Tenho precisado aguentar tantas pessoas ruins me atacando, tentando destruir minha imagem sem nenhuma prova. A verdade sempre será a verdade.”

Porque não é só separação. É uma mãe tentando respirar num mundo que não perdoa vulnerabilidade. E ainda assim ela ergue a cabeça com dignidade.

No fim, o ex-casal parece pedir uma trégua ao tribunal da internet. Eles tentam, à sua maneira, resgatar o respeito, manter a história bonita que viveram e impedir que a tempestade digital destrua mais do que já destruiu.