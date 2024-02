Zé Neto e Cristiano cancelam shows após diagnóstico

Um dos integrantes da dupla recentemente foi diagnosticado com dengue e terá que manter repouso.

Minha gente, na noite de ontem (02) a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, deu uma triste notícia para os seus fãs, ao utilizar as redes sociais dos cantores para anunciar que os shows que estavam marcados para acontecer nesse fim de semana, sendo em Peruíbe/SP, São José Dos Campos/SP e Fernandópolis/SP respectivamente, tiveram que serem cancelados.

De acordo com o comunicado, a dupla sertaneja teve que cancelar as apresentações pois o cantor Zé Neto foi diagnosticado com dengue tendo que se manter em repouso, diante das orientações de seus médicos.

“Zé Neto é mais uma vítima do surto de dengue! Lamentamos informar que o cantor Zé Neto foi diagnosticado com dengue. Seguindo orientações médicas, ele deverá manter repouso por três dias para recuperação adequada. Com isso, os shows da dupla Zé Neto & Cristiano programados para este fim de semana (02, 03 e 04 de fevereiro) em Peruíbe/SP, São José Dos Campos/SP e Fernandópolis/SP respectivamente, estão cancelados. Contamos com a compreensão de todos, e seguimos na torcida que este surto seja controlado o mais breve possível”, notificou o perfil da dupla sertaneja.